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亞美老人中心舉辦疫苗接種站服務3萬餘長者 善行獲捐款

聖塔安那市訊
拉古納伍茲台灣同鄉會呂信賢會長 (右3) 代表該會捐款，由亞美老人服務中心共同會長程東海(右4)、吳俊毅(右2)、理事王張亦珍(左1)、營運長王頌茹(左2)、和志工Jim Burns(右1)代表接受，並回贈感謝狀。 (亞美老人服務中心提供)
拉古納伍茲台灣同鄉會呂信賢會長 (右3) 代表該會捐款，由亞美老人服務中心共同會長程東海(右4)、吳俊毅(右2)、理事王張亦珍(左1)、營運長王頌茹(左2)、和志工Jim Burns(右1)代表接受，並回贈感謝狀。 (亞美老人服務中心提供)

非營利的南加橙縣「亞美老人服務中心」自今年1月以來，受橙縣衛生局委托，在橙縣各地舉辦60多場疫苗接種站，超過三萬名年長及弱勢居民受益。為感謝「亞美老人服務中心」在新冠疫情期間對社區的貢獻，退休社區拉古納伍茲(Laguna Woods)台灣同鄉會日前由會長呂信賢代表，親自走訪該中心，捐款3000元，希望發揮拋磚引玉的效應，為「亞美老人服務中心」注入更多經費。

亞美老人服務中心共同會長程東海表示，橙縣衛生局自今年初起，就與亞美老人服務中心合作，優先為弱勢亞太裔年長居民注射疫苗，除了聖塔安那市的老人公寓之外，部分拉古納伍茲退休社區的亞裔年長居民，也因而得以加入最早一批接種疫苗的老人。

拉古納伍茲台灣同郷會會長呂信賢先後收到20多位會員主動捐款，其中一半的捐款人曾參加亞美老人服務中心的疫苗接種站，對該會義工「老吾老以及人之老」的服務精神，留下深刻印象，因而主動發起捐款以表達感謝之意。

呂信賢還致贈兩位共同會長程東海及吳俊毅各一頂紀念棒球帽，期待今後雙方攜手合作，推出更多嘉惠退休人士的項目。

亞美老人服務中心共同會長吳俊毅表示，在過去一年半期間，該中心為亞裔年長居民提供了新冠病毒檢測、居家隔離資源、口罩及食品等防疫物資、心理健康輔導及新冠疫苗接種等服務，這其中包括來自縣政府、非營利組織及熱心商家贊助的資源，讓許多居家避疫的長輩得以度過令人措手不及的的疫情。

疫苗 橙縣 退休

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