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洛杉磯天主教區下周末起可舉辦室內不設限的大型聚會

洛杉磯訊
大主教Jose Gomez。（維基百科）
大主教Jose Gomez。（維基百科）

洛杉磯天主總教區下周末起將有新的防疫規定，該教區約300個教區，自6月19日和20日這個周末起，可舉辦室內無人數限制的大型聚會，已經完成接種的教徒可以不戴口罩，沒有社交距離

大主教Jose Gomez發佈聲明說，「抗疫取得了巨大進展。」下周末將是天主教徒們的回歸日。Jose Gomez稱，他鼓勵洛杉磯地區的天主教信徒，特別是身體無恙的，都可以親身參加20日的聚會活動。

此外，Jose Gomez稱將在19日結束疫情期間的規定，即教徒可不強制參加周末聚會及聖節日的活動，身體抱恙，感染新冠肺炎的教徒除外。

新規將涉及洛杉磯縣，聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara），范杜拉縣（Ventura）的288個教區，以及共46個天主教機構和教堂。該地區內有約435萬教徒。

新規施行後，所有完成疫苗接種的教徒不必戴口罩，但未接種的在室內仍要戴口罩，但教區不得查詢教徒的接種情況。教堂工作人員和志願者必須戴口罩，保持社交距離。

洛杉磯天主總教區下周末起施行的新防疫規定，並不違反加州政府規定，因為州長紐森已經宣布6月15日起除了搭乘大眾運輸系統，進出日間長照中心等少數情況下需要戴口罩，大多數的情況下都不再強制要求戴口罩，和保持社交距離等。

口罩 洛杉磯 社交距離

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