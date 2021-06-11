我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾86%長者已打1劑 染疫高風險 轉向未接種年輕人

布林肯：配合查疫源 楊潔篪：實驗室洩新冠 故事荒謬

聖地牙哥醫院不強制 但員工接種疫苗意願高

記者啟鉻／綜合報導
接種疫苗。（聖地牙哥Sharp Healthcare）
接種疫苗。（聖地牙哥Sharp Healthcare）

據CNS報導，當全美少數醫療單位強制推行疫苗政策遭到員工反對時，南加州聖地牙哥的一些醫療中心則避免了這項困擾，不強制員工施打疫苗，但是員工接種疫苗的意願卻很高。

不久前，德州休士頓衛理公會醫院對178名員工宣布停職處罰，原因是他們未能在規定日期前接種疫苗，但此舉導致百餘名員工提起訴訟。授權緊急使用實驗性的疫苗接種，正面臨前所未有的挑戰。同時，院方還要求受處罰員工在6月21日前接種疫苗，否則開除。但南加聖地牙哥部分醫療單位告訴媒體，他們在疫苗接種方面，對員工沒有任何強制政策。

聖地牙哥市Sharp Healthcare發言人表示，不強制要求員工接種流感或新冠肺炎疫苗，但已有80%以上員工施打了疫苗，而且接種人數每周都在增加。實際上更多員工及家屬在本周末的家庭接種疫苗日來接種疫苗。該醫療單位共有超過1萬9400名員工，目前還維持嚴格戴口罩規定。

聖地牙哥加州大學健康中心發言人表示，該系統員工接種疫苗都有相當比例，但並沒有強制要求。她表示，至今有約80%的員工接種疫苗，未接種疫苗者原因包括健康問題、外出度假或其它原因。該醫療系統有員工約1萬3500人。

另一醫療單位Rady Children's Hospital也沒有強制要求員工接種疫苗的規定。發言人表示，大多數員工受到積極鼓勵接種疫苗，但並未強迫。Palomar Health也表示，接種新冠肺炎疫苗政策與先前接種流感疫苗政策是一樣的，沒有必須規定。發言人舉例說，每年流感季，沒有接種流感疫苗的員工，在流感季結束前需要戴口罩。流感季一般在每年10月至次年2月間，要求員工們遵循CDC的政策。據稱該醫療單位至2021年3月，已有逾70%員工接種COVID-19疫苗。

聖地牙哥縣目前在12歲及以上人群中，完全接種疫苗比例超過61%，高於CDC估計全美42.6%及加州54.6%的接種疫苗比例。從加州各縣接種疫苗人數看，聖地牙哥縣僅次於洛杉磯縣。

流感疫苗 聖地牙哥 加州大學

上一則

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

延伸閱讀

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種
加州百萬人口大縣 疫苗接種率過半

加州百萬人口大縣 疫苗接種率過半
台灣疫苗採購遭批黑箱

台灣疫苗採購遭批黑箱
台首例打AZ疫苗死亡 打莫德納送加護病房

台首例打AZ疫苗死亡 打莫德納送加護病房
巴沙迪那下周起有條件摘口罩

巴沙迪那下周起有條件摘口罩
加州疫苗樂透又抽獎 洛杉磯縣橙縣河濱縣各拿 5萬

加州疫苗樂透又抽獎 洛杉磯縣橙縣河濱縣各拿 5萬

熱門新聞

嬌生集團(Johnson & Johnson)新冠疫苗。美聯社

紐時：FDA下令6000萬劑疑遭污染嬌生疫苗應作廢丟棄

2021-06-11 12:10
加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-06-09 02:16
阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗。美聯社

德初步研究：疫苗混打效果更好

2021-06-10 10:17
6月15日全面重啟後，不代表民眾可全然脫離口罩。（美聯社）

加州6月15日全面重啟 不代表完全脫離口罩

2021-06-09 20:49
舊金山正接近群體免疫。(美聯社)

北加接近群體免疫 南加州落後

2021-06-09 19:37
目前全國多州採用樂透獎鼓勵更多民眾接受新冠疫苗接種。（Los Angeles Magazine）

疫苗樂透洛縣中三 疫苗接種加州排21

2021-06-05 14:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏
「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡

「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡
美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？
房價漲、股價飆 美國人錢多多 家庭淨值逼近137兆元

房價漲、股價飆 美國人錢多多 家庭淨值逼近137兆元
姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎