聖地牙哥醫院不強制 但員工接種疫苗意願高

接種疫苗。（聖地牙哥Sharp Healthcare）

據CNS報導，當全美少數醫療單位強制推行疫苗政策遭到員工反對時，南加州聖地牙哥 的一些醫療中心則避免了這項困擾，不強制員工施打疫苗，但是員工接種疫苗的意願卻很高。

不久前，德州休士頓衛理公會醫院對178名員工宣布停職處罰，原因是他們未能在規定日期前接種疫苗，但此舉導致百餘名員工提起訴訟。授權緊急使用實驗性的疫苗接種，正面臨前所未有的挑戰。同時，院方還要求受處罰員工在6月21日前接種疫苗，否則開除。但南加聖地牙哥部分醫療單位告訴媒體，他們在疫苗接種方面，對員工沒有任何強制政策。

聖地牙哥市Sharp Healthcare發言人表示，不強制要求員工接種流感或新冠肺炎疫苗，但已有80%以上員工施打了疫苗，而且接種人數每周都在增加。實際上更多員工及家屬在本周末的家庭接種疫苗日來接種疫苗。該醫療單位共有超過1萬9400名員工，目前還維持嚴格戴口罩規定。

聖地牙哥加州大學 健康中心發言人表示，該系統員工接種疫苗都有相當比例，但並沒有強制要求。她表示，至今有約80%的員工接種疫苗，未接種疫苗者原因包括健康問題、外出度假或其它原因。該醫療系統有員工約1萬3500人。

另一醫療單位Rady Children's Hospital也沒有強制要求員工接種疫苗的規定。發言人表示，大多數員工受到積極鼓勵接種疫苗，但並未強迫。Palomar Health也表示，接種新冠肺炎疫苗政策與先前接種流感疫苗 政策是一樣的，沒有必須規定。發言人舉例說，每年流感季，沒有接種流感疫苗的員工，在流感季結束前需要戴口罩。流感季一般在每年10月至次年2月間，要求員工們遵循CDC的政策。據稱該醫療單位至2021年3月，已有逾70%員工接種COVID-19疫苗。

聖地牙哥縣目前在12歲及以上人群中，完全接種疫苗比例超過61%，高於CDC估計全美42.6%及加州54.6%的接種疫苗比例。從加州各縣接種疫苗人數看，聖地牙哥縣僅次於洛杉磯縣。