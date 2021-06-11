我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美宣布：梅克爾下月15日訪問白宮會晤拜登

手機拍下佛洛伊德遭警壓頸 目擊者獲普立茲特別獎

加州百萬人口大縣 疫苗接種率過半

記者啟鉻／綜合報導
接種疫苗。（南加大醫療中心臉書）
接種疫苗。（南加大醫療中心臉書）

加州從2020年新冠肺炎疫情爆發後，經過艱難跋涉，現正在迎接全面重啟曙光。而重啟的關鍵就是接種疫苗，目標是社區免疫。加州部分百萬人口以上的大縣，疫苗接種率包括至少接種一劑的人口已達到50%以上。

洛杉磯縣有逾千萬人口，6月11日洛縣公衛局公布數據，撥付施打疫苗超過968萬劑，其中16歲以上人口至少接種一劑的有逾542萬人，佔人口總數超65%，完全接種疫苗的超過453萬人。

橙縣有逾317萬人口，在接種輝瑞、莫德納疫苗群體中，接種一劑的有31萬3700人，完全接種疫苗的超過151萬人。在只接種一劑的嬌生疫苗群體中，有超過10萬5400多人接種了嬌生疫苗。總計接種輝瑞、莫德納、嬌生疫苗人群中，完成接種接種的有超過161萬5500人。

聖地牙哥縣有居民超過333萬人，迄今共獲得逾421萬劑疫苗，其中有超過384萬劑撥付施打，目前至少接種一劑疫苗的有逾209萬人，有171萬多人完成疫苗接種。該縣目標是有超過210萬人完全接種疫苗。

河濱縣有超過247萬居民，疫苗施打超過190萬4700多劑，其中部分接種疫苗的有18萬4900多人，完全接種疫苗的有88萬4700餘人。

聖伯納汀諾縣居民有218萬餘人，12歲以上居民接種疫苗人數有88萬8800餘人，部分接種疫苗有超過15萬2000人，完全接種疫苗的有近73萬6000人。

阿拉米達縣（Alameda County）有居民逾167萬人，撥付施打疫苗逾192萬劑，至少接種一劑疫苗的居民有110萬多人，完全接種疫苗的有超過90萬人。值得關注的是，該縣亞太裔接種至少一劑疫苗的人數超過白人、西裔、非裔等。

聖塔克拉拉縣（Santa Clara）居民人口逾180人，12歲及以上人群，至少接種一劑疫苗者有超過134萬人，佔該群體的78.6%，完全接種疫苗的有逾117萬人，佔該群體68.4%

疫苗 嬌生 加州

上一則

紐時：FDA下令6000萬劑疑遭污染嬌生疫苗應作廢丟棄

延伸閱讀

台灣疫苗採購遭批黑箱

台灣疫苗採購遭批黑箱
台首例打AZ疫苗死亡 打莫德納送加護病房

台首例打AZ疫苗死亡 打莫德納送加護病房
巴沙迪那下周起有條件摘口罩

巴沙迪那下周起有條件摘口罩
加州疫苗樂透又抽獎 洛杉磯縣橙縣河濱縣各拿 5萬

加州疫苗樂透又抽獎 洛杉磯縣橙縣河濱縣各拿 5萬
南韓半導體員工 擬先接種疫苗

南韓半導體員工 擬先接種疫苗
台灣124萬劑AZ疫苗 以15日開打為原則

台灣124萬劑AZ疫苗 以15日開打為原則

熱門新聞

嬌生集團(Johnson & Johnson)新冠疫苗。美聯社

紐時：FDA下令6000萬劑疑遭污染嬌生疫苗應作廢丟棄

2021-06-11 12:10
阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗。美聯社

德初步研究：疫苗混打效果更好

2021-06-10 10:17
加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-06-09 02:16
6月15日全面重啟後，不代表民眾可全然脫離口罩。（美聯社）

加州6月15日全面重啟 不代表完全脫離口罩

2021-06-09 20:49
舊金山正接近群體免疫。(美聯社)

北加接近群體免疫 南加州落後

2021-06-09 19:37
目前全國多州採用樂透獎鼓勵更多民眾接受新冠疫苗接種。（Los Angeles Magazine）

疫苗樂透洛縣中三 疫苗接種加州排21

2021-06-05 14:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏
「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡

「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡
美國年輕人打疫苗後 數百人爆「心肌炎」CDC展開調查

美國年輕人打疫苗後 數百人爆「心肌炎」CDC展開調查
美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？