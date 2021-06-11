紐時：FDA下令6000萬劑疑遭污染嬌生疫苗應作廢丟棄

嬌生集團(Johnson & Johnson)新冠疫苗。美聯社

紐約時報報導，知情人士透露，在巴爾的摩一處製造廠生產的嬌生 集團(Johnson & Johnson)新冠疫苗 疑遭污染，經過美國食品及藥物管理局(FDA)數周調查，主管官員如今決定，6000萬劑嬌生疫苗恐遭污染，應予作廢丟棄。

報導指出，食藥局 將同意1000萬劑嬌生疫苗可以在美國國內繼續配送，或者運往其他國家。不過，官員指出，食藥局在但書中加註警告，無法確保疫苗生產包商「新興生技公司」(Emergent BioSolutions)是否確實遵守疫苗製造規定。

消息人士指出，由於發生違規嫌疑而關廠兩個月的「新興生技公司」能否恢復運作，食藥目前尚未決定。

長達數周以來，對於製造過程爆發問題而引發安全疑慮的1億7000萬劑新冠疫苗究竟何去何從，食藥局官員嘗試釐清。

今年3月，「新興生技公司」發現工廠員工誤將阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗的主要成份加進一批嬌生疫苗。受到影響的包括1億多劑嬌生疫苗與至少7000萬劑AZ疫苗。事件發生後，「新興生技公司」工廠被食藥局勒令暫時停工，並撤銷「新興生技公司」的AZ疫苗製造許可。食藥局也要求嬌生集團必須對於「新興生技公司」的嬌生疫苗生產進行直接監督。

報導指出，受到這起事件影響，如今聯邦主管機關對於嬌生集團拿到聯邦政府數億元新冠疫苗研發補助之後，疫苗生產過程是否確實遵循聯邦標準，產生疑慮。

嬌生集團發言人並未對紐約時報報導發表評論。