美國聯邦衛生與公共服務部(The U.S. Department of Health and Human Services )多次補助加州,用於改善社區疾病防控和健康差異狀況。(HHS臉書)

聯邦衛生與公共服務部(The U.S. Department of Health and Human Services )10日宣布,南加州 的洛杉磯和橙縣 預計將獲得數百萬元疫情 補助,用於改善社區疾病防控和健康差異狀況。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任Rochelle Walensky表示,這筆錢用於幫助美國每個人都有平等的健康機會,是堅定不移努力加強社區應對突發公共衛生事件準備的重要一步。

洛縣衛生局和橙縣衛生局分別獲得 2720萬元和2290 萬元的補助。據聯邦衛生與公共服務部,作為解決高風險和服務不足人群中疫情健康差異的國家倡議一部分,他們在全國共分配了22.5億元。加州將獲得 1.9555億元。根據這筆補助獎勵指南,接受者必須將這筆錢用於改善和增加高風險人群中的檢測和接觸者追踪,包括少數族裔和居住在農村社區的人。還要求將錢用於提高預防和控制新冠病毒感染的能力和服務的計劃。這項倡議是2021年新冠病毒應對和救濟補充撥款法案的一部分。