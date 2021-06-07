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洛杉磯縣開始啟動機動疫苗接種點 投入230個機動站

洛杉磯訊
疫苗接種。（聖安東尼奧醫院臉書）
疫苗接種。（聖安東尼奧醫院臉書）

洛杉磯縣開始啟動機動疫苗接種點，目標是接種疫苗較弱的社區。本周將運作超過230個機動疫苗接種站，這也是新冠疫情發生以來，縣域投入最多的機動疫苗站。目前疫苗接種重心從大型接種中心向地方接種資源不足的社區轉移。

洛縣公衛局7日最新統計，全縣16歲及以上人群接種至少一劑疫苗的比例是65%，54%的居民完全接種疫苗，人口約為450萬人。數字有望達到聯邦預訂7月4日70%人口的疫苗接種率，接種落後人群包括非裔年輕人及西裔居民，洛縣將繼續提供疫苗接種服務。

洛縣縣政委員會現任主席蘇麗絲（Hilda Solis）表示，29歲以下非裔及西裔年輕人接種疫苗比例是同年齡段白人、亞裔居民接種人數的一半。從統計結果看，16歲及以上年齡層，41%的非裔居民以及48%的西裔居民接種疫苗，而同年齡群體，亞裔接種比例是71%，白人是63%。

據悉，自7日開始縣域分階段關閉大型疫苗接種中心。本周開始，237個機動疫苗接種站開始運作。公衛局官員表示，這是疫情發生以來，一周內部署最多機動疫苗接種站。而本周縣域總計有各類疫苗接種點達765個。

蘇麗絲表示，影響非裔年輕人及西裔居民接種疫苗意願低的因素有多種。還有部分居民尚未獲得更為完善的疫苗接種資訊，尤其是29歲以下年輕人。她希望已經接種疫苗者能與他人分享體驗，告訴他人施打疫苗的好處，事實是完成接種疫苗，就可以有更多外出機會，而且可以做更多事情。

6月15日開始，州府擬解除大部分疫情限制規定。洛縣公衛局官員強調，工作場合仍要遵守加州職業安全與健康管理局規定，該機構近日通過一項職員在工作場合繼續戴口罩要求，除非每人都接種疫苗。只要有人未接種疫苗，就需要每人在工作場合都戴口罩。

疫苗接種。（聖安東尼奧醫院臉書）
疫苗接種。（聖安東尼奧醫院臉書）

疫苗 洛縣 非裔

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