南加華人較多地方接種至少一劑疫苗比例逾65%

疫苗接種。（聖安東尼奧醫院臉書）

據洛杉磯縣公衛局縣域居民接種疫苗 統計資料，16歲及以上居民至少接種一劑疫苗比例超過63%，65歲及以上年齡群體接種至少一劑疫苗比例超過85%。從亞裔 較集中地區的接種情況看，日裔集中的小東京（Little Tokyo）接種至少一劑疫苗人群比例最高，高於華埠及韓國城和泰國城。

據統計，小東京16歲以上群體接種至少一劑疫苗比例為97%，高於洛縣 其它三個亞裔集中區，其中華埠61.1%，韓國城（Koreatown)58.5%，泰國城（Thai Town）50.6%。

從洛縣公衛局5月28日提供有關各城市施打的數據，目前洛縣華人居民較多城市或縣屬地，16歲及以上，接種至少一劑疫苗人群比例，喜瑞都市75.1%，鑽石吧市69.7%，阿罕布拉市70.5%，亞凱迪亞市71.1%，蒙特利公園市74.6%，巴沙迪那市72.2%，羅斯密市71%，聖蓋博市72.4%，聖瑪利諾市74.4%，天普市72.4%，核桃市71.2%，西柯汶那市67.8%，縣屬地羅蘭岡和哈岡分別是66.5%、66.8%。

根據16歲以上接種至少一劑疫苗的族裔人群比例，亞裔最高，為71.3%，依次為白人62.7%，美國本土印第安人58.5%，西裔48.3%，非裔41.1%。而65歲以上人群族裔接種比例，最高是白人，亞裔第二位，依次為西裔、非裔。