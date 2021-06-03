我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美100萬劑嬌生疫苗 今送往南韓 台灣拿到多少還未知

紐約市地鐵又發生暴力案 14歲少年遭人圍攻搶劫

南加聖縣和職業籃球教士隊合作提供打疫苗獲免費票

本報記者╱聖地牙哥報導
聖縣縣政委員會主席弗萊徹 (Nathan Fletcher)。（弗萊徹縣政委員官網下載）
聖縣縣政委員會主席弗萊徹 (Nathan Fletcher)。（弗萊徹縣政委員官網下載）

南加聖地牙哥縣計劃6月份進行最後的努力，讓該縣居民接種新冠疫苗，希望在今年夏天和秋天將疫情努力降低到更像流感發生的情況。

聖縣縣政委員會主席弗萊徹 (Nathan Fletcher)在周三的新聞發布會上，鼓勵那些不打新冠疫苗的居民趕快去打。「疫苗是免費的，是安全的，我們知道它是有效的」。

為了使打疫苗更具吸引力，該縣將與聖地牙哥職業籃球隊教士隊（Padres）合作，任何在6月3日周四至6月30日之間接種疫苗的人都將參與抽獎，並有可能贏得教士隊提供的 100張門票中的一張。 6月 12日上午11點至下午6點。6月26日中午至下午 4 點，該縣和教士隊將在 Petco 公園外的加拉格爾廣場（Gallagher Square）舉行疫苗接種活動，在這兩天前1000名接種疫苗的人將獲得紀念T恤。

6月份100 多次流動疫苗接種活動，將尋求增加接種疫苗的縣居民比例，以實現該縣 12歲及以上人口中有 75%打疫苗的目標，相當於210萬1936人打疫苗。截至6月2日周三已有 195萬2650 人接種了一次輝瑞或莫德納疫苗，相當於達成了目標的 92.9%。而有 154萬4252 人接種了兩劑輝瑞或莫德納疫苗，或是已打了一劑的嬌生疫苗，相當於達成了目標的 73.5%。

該縣截至6月3日已收到超過 409 萬劑疫苗，並已處理了 369 萬劑疫苗。縣官員報告稱，本週又收到 14萬5780 劑疫苗。

在6月份的努力之後，該縣將逐步縮減疫苗接種工作。縣政委員會主席弗萊徹說，在可預見的未來，全縣各地仍將有疫苗和測試可用。

聖縣縣政委員會主席弗萊徹 (Nathan Fletcher)。（弗萊徹推特下載）
聖縣縣政委員會主席弗萊徹 (Nathan Fletcher)。（弗萊徹推特下載）

疫苗 莫德納 聖地牙哥

上一則

年紀輕不需打疫苗？ 專家：實際好處大於醫療好處

延伸閱讀

美100萬劑嬌生疫苗 今送往南韓 台灣拿到多少還未知

美100萬劑嬌生疫苗 今送往南韓 台灣拿到多少還未知
韓政府表態不買來路不明疫苗 大邱市急撇清關係

韓政府表態不買來路不明疫苗 大邱市急撇清關係
放話5天內打完卻還剩2萬劑疫苗 侯友宜：一定打得完

放話5天內打完卻還剩2萬劑疫苗 侯友宜：一定打得完
幕後／賴清德探日本助台AZ疫苗 安倍系統速回「可以」

幕後／賴清德探日本助台AZ疫苗 安倍系統速回「可以」
日本供台124萬劑AZ疫苗 朝日新聞稱不只這一次

日本供台124萬劑AZ疫苗 朝日新聞稱不只這一次
年紀輕不需打疫苗？ 專家：實際好處大於醫療好處

年紀輕不需打疫苗？ 專家：實際好處大於醫療好處

熱門新聞

美國莫德納新冠疫苗。（路透）

莫德納疫苗也向美申請 「完全核准」 如獲批准可直接行銷

2021-06-01 13:07
美國疫苗製造商莫德納（Moderna）今天表示，擬生產劑量減半的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，如此仍可預防變種病毒感染及供兒童注射。Getty Images

莫德納將生產劑量減半疫苗 仍可防變種病毒感染

2021-06-02 11:59
與阿斯特捷利康和嬌生疫苗有關的血栓問題，德國科學家聲稱找到破解方法。（美聯社）

AZ、嬌生疫苗的血栓副作用 德科學家：找到破解法了

2021-05-26 23:23
為了提振夏季旅遊人氣，美國阿拉斯加州將為在當地機場降落的所有民眾，免費施打新冠疫苗。(路透)

阿拉斯加救觀光業 四機場免費打疫苗 國內外遊客都可

2021-05-26 19:25
中國科興疫苗6月1日獲世衛認證列入「緊急使用清單」。（新華網）

中國科興疫苗獲世衛認證 列入「緊急使用清單」

2021-06-01 12:28
各大藥廠正在嘗試進一步提升新冠疫苗保護力。（本報檔案照）

美國各大藥廠研發新冠疫苗2.0升級版

2021-05-31 21:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮

部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮
美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
實驗室外洩新冠病毒？華郵更正「陰謀論」報導用詞

實驗室外洩新冠病毒？華郵更正「陰謀論」報導用詞
亞裔女搭紐約地鐵被拐杖毆打 嫌被通緝 警列仇恨犯罪

亞裔女搭紐約地鐵被拐杖毆打 嫌被通緝 警列仇恨犯罪