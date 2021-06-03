南加聖縣和職業籃球教士隊合作提供打疫苗獲免費票

聖縣縣政委員會主席弗萊徹 (Nathan Fletcher)。（弗萊徹縣政委員官網下載）

南加聖地牙哥 縣計劃6月份進行最後的努力，讓該縣居民接種新冠疫苗 ，希望在今年夏天和秋天將疫情努力降低到更像流感發生的情況。

聖縣縣政委員會主席弗萊徹 (Nathan Fletcher)在周三的新聞發布會上，鼓勵那些不打新冠疫苗的居民趕快去打。「疫苗是免費的，是安全的，我們知道它是有效的」。

為了使打疫苗更具吸引力，該縣將與聖地牙哥職業籃球隊教士隊（Padres）合作，任何在6月3日周四至6月30日之間接種疫苗的人都將參與抽獎，並有可能贏得教士隊提供的 100張門票中的一張。 6月 12日上午11點至下午6點。6月26日中午至下午 4 點，該縣和教士隊將在 Petco 公園外的加拉格爾廣場（Gallagher Square）舉行疫苗接種活動，在這兩天前1000名接種疫苗的人將獲得紀念T恤。

6月份100 多次流動疫苗接種活動，將尋求增加接種疫苗的縣居民比例，以實現該縣 12歲及以上人口中有 75%打疫苗的目標，相當於210萬1936人打疫苗。截至6月2日周三已有 195萬2650 人接種了一次輝瑞或莫德納 疫苗，相當於達成了目標的 92.9%。而有 154萬4252 人接種了兩劑輝瑞或莫德納疫苗，或是已打了一劑的嬌生疫苗，相當於達成了目標的 73.5%。

該縣截至6月3日已收到超過 409 萬劑疫苗，並已處理了 369 萬劑疫苗。縣官員報告稱，本週又收到 14萬5780 劑疫苗。

在6月份的努力之後，該縣將逐步縮減疫苗接種工作。縣政委員會主席弗萊徹說，在可預見的未來，全縣各地仍將有疫苗和測試可用。