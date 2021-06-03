豐田利用生產汽車經驗 幫助日本加速疫苗接種

豐田汽車利用自身多年來的汽車生產經驗，幫助日本改善疫苗接種速度。 (歐新社)

日本 頂尖汽車製造商豐田 （Toyota）以優化生產流程及效率聞名，該公司目前正運用多年來累積的專業知識，協助日本推動新冠疫苗 接種計畫。

位於愛知縣的豐田總部已設立接種中心，這裡定期會有人確認人潮流量，並在必要時調整接種設施的配置和疫苗運送流程，確保民眾不會群聚，更重要的是，不會浪費任何疫苗。例如，若接種等候區開始擁擠起來，就立刻改變座椅擺設，這就是「改善」

「及時生產」（JIT，生產剛好滿足需求並維持最低庫存量）和「改善」，是豐田的汽車生產系統兩大要素，讓豐田能追求更高的獲利能力。

豐田已證明這些概念也適用於疫苗接種行動，並協助日本各地加速接種進程。

豐田也設法在最合適的時間運送疫苗。一般來說，以冷藏形式運送的疫苗被送到指定接種地點後，使用期限只有五天。但在結合豐田的庫存管理技巧和物流公司雅瑪多運輸（Yamato Transport）的專業後，以攝氏零下60度以下的溫度冷凍運送疫苗，使用期限已延長為六個月。

一名在愛知縣豐田市負責疫苗接種活動的豐田主管表示：「豐田的事業奠基於安全可靠的社會。我們希望做出貢獻，盡可能讓更多民眾接受接種。」

日本正試圖加速疫苗接種進程，但相較於英國、美國等國，日本的步調目前仍非常緩慢。

日本是本屆奧運主辦國，目前距東京奧運開幕只剩不到兩個月，但截至1日止，日本1.26億人口只有約8%已接種至少一劑疫苗。