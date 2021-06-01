中國第2支 科興疫苗獲世衛緊急使用許可

世界衛生組織6月1日宣布將中國科興新冠疫苗列入「緊急使用清單」。圖為上月28日在委內瑞拉首都卡拉卡斯使用的科興疫苗。(美聯社)

世界衛生組織(WHO)1日宣布，中國科興生物製藥(Sinovac Biotech)研發的新冠疫苗 列入「緊急使用清單」，成為第二款獲世衛認可的中國疫苗，建議供18歲以上成人接種；莫德納(Moderna)1日向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)申請全面批准新冠疫苗，成為輝瑞(Pfizer)之後，美國 第二家申請全面批准新冠疫苗的藥廠。

在新冠疫情 方面，全美50.8%人口至少接種一劑疫苗，七天平均新增病例首次降至2萬以下，但率先在印度發現的變種毒株在美迅速傳播，占新病例的7%；在大西洋彼岸，英國疫情時隔14個月來再次締造單日零死亡紀錄，顯示疫苗發揮效用。

中國科興的兩劑式新冠病毒滅活疫苗「克爾來福」1日通過世衛評審，正式列入世衛的緊急使用清單(Emergency Use Listing)，建議18歲以上人士可接種，第二劑在首劑接種後二至四周施打。

在美國疫苗方面，莫德納1日向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)申請完全核准莫德納研製的新冠疫苗，這是繼輝瑞及其德國夥伴BioNTech上月申請後，第二家申請完全核准的藥廠，有利藥廠未來在市場上銷售疫苗。

FDA緊急使用授權(EUA)新冠疫苗根據之一，是受試者接種後兩個月內的安全性資料，完全核准新苗則需參照受試者接種後半年的資料；疫苗取得完全核准，有助緩和國民對當局倉促批准疫苗EUA的疑慮。

「很高興宣布，我們的新冠疫苗進入生物製品許可證申請(Biologics License Application)進程的重要一步。」莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)說：「我們期待與FDA合作，並將持續繳交第三階段的研究數據以完成相關滾動遞交程序。」

在美國疫情與疫苗接種方面，約翰霍普金斯大學(JHU)截至1日統計數據顯示，美國至少3328萬6422人確診、已知59萬5205人死亡；聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，截至1日，全美人口已有50.8%人至少接種一劑疫苗，另有40.9%的人完成疫苗接種，其中18歲以上成人有62.8%至少接種一劑，51.7%已完成接種，可望達成拜登總統訂國慶日前讓70%成人接種的目標。

JHU數據顯示，每日新增病例的七天平均數據在5月31日降至兩萬以下，但多州並未在國殤日周末通報數據。

儘管疫情出現緩和跡象，率先在印度發現的變種毒株在美國迅速傳播，傳播力較原毒株強60%，占新確診病例的7%；追蹤疫情發展的「Outbreak.info」資訊網站統計，這種毒株5月初僅占當時新增病例的1%，孰料時至5月26日已增至7%。