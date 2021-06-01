南加艾爾蒙地捷運站設立疫苗接種站 不需提供身分證明

洛縣在艾爾蒙地捷運總站設立疫苗接種點，1日開始提供接種疫苗服務。（維基百科）

洛杉磯縣艾爾蒙地捷運 總站（El Monte Metro station）設立新冠疫苗 接種點，6月1日開始為需要接種的民眾施打。運營時間為周二、周四、周六自午間開始至晚上7時。這是在大都會捷運系統設立運營的第四個疫苗接種地點，由大都會交通局和洛縣公共衛生局共同發起，為距離華人密集的聖蓋博谷最近的捷運疫苗接種點 。

另外三個疫苗接種站是:綠線位於霍桑市（Hawthorne） Crenshaw/105的車站，嘉甸那市（Gardena）的捷運中心（the Harbor Gateway Transit Center），以及藍線洛杉磯的 Del Amo車站。

艾爾蒙地捷運總站是連接聖蓋博谷至洛杉磯市中心地區交通樞紐，包括大都會公交捷運、山麓公交（Foothill Transit）、艾爾蒙地捷運，以及灰狗長途巴士在這裡匯聚，提供各方乘客交通服務。據大都會交通局表示，該疫苗接種點也向在艾爾蒙地市區範圍乘客提供服務，接種時間是周一至周五，自上午9時至晚9時，周末是上午10時至晚10時。市區乘客可通過Metro Micro應用程序，或者大都會交通局官方應用程序，叫車赴疫苗接種點，也可致電323-GO-METRO。

往返艾爾蒙地捷運總站接種疫苗的市區乘客，可使用推廣代碼「VAXELMONTE」就可享受免費乘車，考慮到需要接種兩劑疫苗，在艾爾蒙地範圍內的乘客接種疫苗可以有四次免費乘車機會。

洛縣縣政委員會現任主席蘇麗絲，兼任大都會交通局董事會副主席。她表示，在艾爾蒙地捷運總站設立疫苗接種點，會成為聖谷通勤人士的希望燈塔。但縣府努力不會停止，將繼續為縣域急需疫苗接種社區提供免費、便捷、公平服務。

艾爾蒙地捷運總站疫苗接種站位於總站主廣場，地址：3501 Santa Anita街。民眾可上網https://vaccine.fulgentgenetics.com/登記預約，也可直接到接種站。提供接種疫苗包括輝瑞（Pfizer）和嬌生（Johnson&Johnson），12歲及以上居民可接種輝瑞疫苗。18歲以下人士必須由父母或監護人陪同。嬌生疫苗只施打一劑，提供18歲及以上人士接種。提醒接種疫苗免費，不需提供保險文件及身分證明。