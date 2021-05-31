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接種疫苗獎勵多 南加州民怎能不心動

記者謝雨珊／綜合報導
洛杉磯縣擴大為居民接種疫苗。（洛杉磯縣衛生局提供）
洛杉磯縣擴大為居民接種疫苗。（洛杉磯縣衛生局提供）

加州疫苗接種率近期下降，政府及商界陸續推出「刺激疫苗施打」方案，鼓勵更多人打疫苗。刺激疫苗施打獎勵方案多樣化，小至免費食物，大至可觀現金，以及禮卡贈送、商品折扣等優惠，多種刺激方案很難讓人不心動。

本報記者整理各大商家提供的施打疫苗刺激方案。第一、CVS日前宣布6月1日開始，民眾只要是在CVS任何分店接種疫苗，均有資格加入每周抽獎活動拿好禮。這項刺激方案將維持六周，7月10日結束。其中CVS Health藥局，將提供125個不同的500元好禮大放送及五項5000元大獎。

第二、Krispy Kreme甜甜圈品牌早於3月22日宣布，提供至少接種一劑疫苗的民眾免費原味甜甜圈。但民眾需要釋出疫苗卡，才可獲得免費甜甜圈。第三、Shake Shack漢堡店日前也宣布，將提供接種疫苗的民眾免費薯條。優惠於6月12日截止。

第四、Safeway及Albertsons連鎖超市日前宣布，將提供完全接種疫苗民眾10%折扣優惠。Target也提供在該店的CVS藥局打疫苗的顧客5元購物折扣。

第五、網約車Uber及Lyft與政府合作，提供民眾免費到疫苗站的服務，這項優惠到7月4日截止。

第六、除此之外，加州政府幾日前宣布推出「打疫苗就贏（Vax for the Win）」總獎金1億1650萬元的樂透抽獎活動，已施打疫苗的居民都有資格參與。最大特獎是150萬元10名，頭獎5萬元30名，200萬名普獎可獲得50元現金或禮券。

十名150萬元的中獎幸運者，將於6月15日在加州已打至少一針疫苗的人群中抽出，候選人必須是12歲以上的疫苗接種者。30名5萬元的現金獎，將分別在6月4日和6月15日兩個星期五抽出。抽獎對象將是12歲以上、已至少打了一針疫苗的人群，一旦中獎人完成疫苗注射，即可獲得一次性獎金發放。

從5月27日開始，首批200萬符合條件並接種疫苗的加州居民，將額外獲得一張50元的現金預付卡，或Kroger、Ralphs、Food 4 Less和 Foods Co.、Safeway、Albertsons、Vons、Pavilions、Andronico的 50元禮卡。

洛杉磯縣政府為鼓勵民眾打疫苗，另加碼提供籃球、冰球、足球的主場季票。只要在縣級和市級疫苗接種點，以及St.John's Well Child and Family Center接種地點，接種第一劑疫苗的18歲及以上人士，或者攜帶第一次接種疫苗憑據，去接種第二劑疫苗者，將有機會獲得兩張2021-2022年賽季LA Kings或LA Galaxy冰球比賽門票。此項方案於6月3日截止。

疫苗 加州 藥局

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