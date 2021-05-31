洛杉磯縣16歲及以上居民 51%完全接種疫苗

洛縣已施打了956萬4035劑疫苗，包括550萬第一劑疫苗及超過400萬第二劑疫苗。（本報檔案照）

洛杉磯縣31日新增174例確診、5例死亡，當天的確診率為0.3%。洛縣 在過去幾個月來，疫情一直在減緩，但衛生局官員仍認為不該鬆懈，鼓勵大家接種疫苗 ，以持續減少病毒在社區傳播的可能。現在只要是12歲及以上者均有資格接種疫苗。

為了讓更多人得知疫苗接種消息，洛縣衛生局也已與社區組織合作，鼓勵大家接種疫苗。根據數據顯示，截止28日，洛縣已施打了956萬4035劑疫苗，包括550萬第一劑疫苗及超過400萬第二劑疫苗。16歲及以上居民有63％至少打了第一劑、51%居民完全接種疫苗。

洛縣衛生局局長費若表示，今年的國殤日與2020年的國殤日有很大不同，不少家庭和朋友都能夠在今年此刻相會。她提到，只要是有超過一個未接種疫苗的家庭出現在聚會上，參加聚會的人們都得戴口罩 出席，並保持社交距離。要是大家都接種了新冠疫苗，人們可更放心在室內或室外相聚，且不需要戴口罩。

因此，她鼓勵所有未接種疫苗者盡快施打，接種疫苗確實可以減少病毒傳播並對身體健康提供保護力。

截至6月3日在縣級和市級疫苗接種點，以及St.John's Well Child and Family Center接種地點，接種第一劑疫苗的18歲及以上人士，或者攜帶第一次接種疫苗憑據，去接種第二劑疫苗者，將有機會獲得兩張2021-2022年賽季LA Kings或LA Galaxy球賽門票。還有兩名居民可獲得獎品。目前12歲及以上年齡段居民都有資格施打疫苗。