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洛縣完全接種者國殤日室內外聚會可不必戴口罩

洛杉磯訊
接種疫苗圖。（聖安東尼奧醫院臉書）
接種疫苗圖。（聖安東尼奧醫院臉書）

洛杉磯縣在上一個月新冠肺炎的感染者、入院患者及死者數均小幅下降，但縣公衛局提醒，民眾最要緊的還是繼續接種疫苗，保持避疫安全措施，尤其是在國殤日長周末之際。

公衛局表示，對於完全接種疫苗的民眾，在長周末假日室內外聚會，可以不必戴口罩或保持社交距離。不過若有超過一位家人未接種疫苗，還是應該戴口罩及保持社交距離，建議室外聚會也如此。公衛局局長費若說，她與公衛局在國殤日期間對失去親人的民眾表示慰問和體恤。

她也非常高興看到今年的國殤日與2020年的國殤日有很大不同，不少家庭和朋友都能夠在今年此刻相會。提醒若與未接種疫苗的長者聚會，最好在室外並戴上口罩、保持社交距離，或在線上舉行。鼓勵所有未接種疫苗者盡快施打，接種疫苗確實可以減少病毒傳播並對身體健康提供保護力。

截至6月3日（周四）在縣級和市級疫苗接種點，以及St.John's Well Child and Family Center接種地點，接種第一劑疫苗的18歲及以上人士，或者攜帶第一次接種疫苗憑據，去接種第二劑疫苗者，將有機會獲得兩張2021-2022年賽季LA Kings或LA Galaxy冰球比賽門票。還有兩名居民獲得獎品。

目前12歲及以上年齡段居民都有資格施打疫苗。為努力鼓勵那些在接種疫苗上尚處於猶豫不決的社區，洛縣公衛局宣布與社區團體合作提供一系列服務，鼓勵更多民眾接種疫苗。

疫苗 社交距離 口罩

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南加聖塔芭芭拉縣30至49歲居民疫苗接種比例最高

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