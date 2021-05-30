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不肖人士搶賺疫情財 國際組織警告慎防假疫苗

中央社台北30日綜合外電報導
COVID-19疫情肆虐，國際刑警組織和世界衛生組織均出面示警，防假疫苗、疫苗走私。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
COVID-19疫情肆虐，國際刑警組織和世界衛生組織均出面示警，防假疫苗、疫苗走私。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐，在全球單日確診數動輒數十萬、多數國家都極缺疫苗的情況下，疫苗走私和假疫苗風險隨之增高，國際刑警組織和世界衛生組織均出面示警。

自年初以來，假疫苗消息時有所聞。中國公安今年稍早查扣3000多劑COVID-19假疫苗、在多個城市逮捕80 多人，擋下一樁歷時多月的跨國騙局。

墨西哥4月間也查獲有約80人以每人1000美元代價打到假疫苗，被注射進入人體的物質雖無害，卻也無力抵抗COVID-19。

波蘭同樣傳出假疫苗事件，一瓶瓶標榜COVID-19疫苗的藥瓶內裝的卻都是抹平皺紋的美容藥水。

不僅有假疫苗，採檢文件也造假。自從英國公布恢復海外旅遊之後，旅客所需的採陰證明和疫苗護照「山寨貨」便浮出檯面，最低只要25英鎊（約35美元）即可到手。「衛報」日前報導，英國等全球各地這類賣主超過1200個。

「南華早報」報導，國際刑警組織警務主管卡瓦納（Stephen Kavanagh）表示，疫情嚴峻、疫苗不足情況下，「讓世界各地都被逼急了，意味著罪犯利用他們掠奪、寄生蟲天性，利用恐懼來大撈一筆。」

除此之外，據英國廣播公司（BBC）報導，阿斯特捷利康（AstraZeneca，即AZ）、衛星-V（Sputnik V）、國藥集團、嬌生（Johnson & Johnson）疫苗的價格，在網路黑市來到500至750美元之間。

資安業者Check Point表示，自1月以來，疫苗廣告量漲到3倍，部分賣家甚至保證隔天到貨。

世界衛生組織（WHO）3月曾示警網路黑市出現假的或遭竊的COVID-19疫苗，同時警告假疫苗「對全球公衛構成嚴重危機」。

聯合國毒品暨犯罪辦公室東南亞及太平洋代表道格拉斯（Jeremy Douglas）表示，「COVID-19疫苗是價值數十億美元的產業，或許是史上身價翻轉最快的產業之一，全球每個人都想得到疫苗，因此不難想見，罪犯這麼快就出手、覬覦分得一杯羹。」

疫苗 英國 東南亞

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