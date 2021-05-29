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台灣疫苗採購政策又轉彎 「由政府統一簽約」

WSJ：中快馬加鞭接種疫苗 有助東南亞加速復甦

加州疫苗樂透怎麽玩？

記者楊青／綜合報導
洛杉磯縣擴大為居民接種疫苗。（洛杉磯縣衛生局提供）
洛杉磯縣擴大為居民接種疫苗。（洛杉磯縣衛生局提供）

加州政府27日宣布總獎金1億1650萬元的抽獎活動，已施打疫苗的居民都有資格參與。洛杉磯衛生局又加碼籃球、冰球、足球的主場季票。這項名為「打疫苗就贏」（Vax for the Win）的樂透抽獎，最大特獎是150萬元10名，頭獎5萬元30名，200萬名普獎可獲得50元現金或禮券。這些獎項將怎樣產生？民眾都關心。

此次抽獎將以樂透抽獎的方式產生。十名150萬元的中獎幸運者，將於6月15日在加州已打至少一針疫苗的人群中抽出，但附加的條件是，合法參與人必須是12歲以上的疫苗接種者。換言之，12歲以下的兒童少年不在抽獎人群内。

根據州長辦公室的數據，在12歲或以上的加州人中，將近63%至少部分接種了疫苗。估計還有約1200萬人仍未接種疫苗。

30名5萬元的現金獎，將分別在6月4日和6月15日兩個星期五抽出。抽獎對象將是12歲以上、已至少打了一針疫苗的人群，一旦中獎人完成疫苗注射，即可獲得一次性獎金發放。

按加州政府規定，目前囚禁在監獄中的人，非住在加州人士，均不符合此次抽獎資格，但移民身份不影響獲獎資格。抽獎名單出爐後，加州公共衛生廳將通知中獎人，獎金由加州主計長辦公室開出支票，但如果獲獎人有欠稅、子女撫養費或留置權等問題，可能會影響實際收到的金額。抽獎過程不會公佈獲獎人姓名。

從5月27日開始，首批200萬符合條件並接種疫苗的加州居民，將額外獲得一張50元的現金預付卡，或Kroger、Ralphs、Food 4 Less和 Foods Co.、Safeway、Albertsons、Vons、Pavilions、Andronico的 50元禮卡。該項獎勵同樣要求年滿12歲的加州居民。被囚禁在監獄的牢犯和外州居民不具備參加資格，在5月27日之前已注射疫苗的人群也不具備資格。

如果您沒有手機、電子郵件地址或永久地址，可以撥打 1-833-993-3873領取禮卡，但是應該在接種疫苗後等待7-10天再打電話。

疫苗 加州 監獄

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