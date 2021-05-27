免疫系統缺陷 女大生接種疫苗仍感染 若不打針會更糟

南加大學生凱瑟琳艾姆斯近期在打完疫苗後仍然感染新冠病毒，醫生表示，因為她的免疫系統功能缺陷，但疫苗仍有一定保護作用，否則情況更糟。（NBC 4）

近日一名接種過疫苗 的南加大女學生依然被新冠病毒感染，醫生解釋，極少數人的免疫系統有缺陷，對疫苗的接受有限，乃至病毒可以突破性進攻人體，儘管如此，打疫苗依然大大緩解其感染以及對人體的傷害程度。

22歲的凱瑟琳•艾姆斯（Catherine Ames）是南加州大學 的大三學生，學習戲劇和法律歷史與文化。在過去一年裡，她因紅斑狼瘡和其他慢性疾病住院四次。出院後，她需要定期注射藥物來增強免疫系統。她和家人都擔心，如果她感染COVID-19，生命安全風險會很高。

「接種疫苗是一件幸事，我和我的家人都鬆了一口氣，因為我們知道我終於有點安全了」，儘快打了疫苗，凱瑟琳和她的家人繼續遵守安全規程，遠離人群，出門戴口罩 。

但沒有想到的是，她第二次注射疫苗針大約一個月後，出現喉嚨痛、身體疼痛和低燒。凱瑟琳表示，她當時並不認為是新冠病毒，因為自己已經完全接種了疫苗，不可能感染。然而讓她和家人震驚的是，她測試的結果呈現陽性。

醫生給她注射了雞尾酒再生元抗體，她的感染情況很快得到有效控制，沒有繼續惡化。

Dignity Health醫院感染病科主任Suman Radhakrisna博士表示，像凱瑟琳這樣的突破性感染非常少見，原因是那些免疫系統受損的人們，在接種疫苗後可能不會產生那麼多的抗病毒抗體。不足以完全阻擋病毒的進攻。不過醫生認爲，如果凱瑟琳沒有打疫苗，其感染的程度可能會嚴重得多。換言之，新冠疫苗還是對她的身體有幫助，而且因爲打過疫苗，其携帶的病毒傳染別人的能力也大大下降。

醫學專家表示，對於正常的健康人群來說，打過疫苗之後身體會生長足夠的抗體，阻擋病毒感染，這也正是打過疫苗的健康人到戶外活動不需戴口罩的主要原因；但如果戶外有大批陌生人群，還是戴口罩比較安全。

加州公共衛生廳的表示，加州感染和死亡病例近期穩定下降，與越來愈多民眾打完疫苗有關。