我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台急需美支持拿到疫苗」AIT線上會議 蕭美琴疾呼

布林肯：北京報復制裁 只會令國際更關注其迫害人權

免疫系統缺陷 女大生接種疫苗仍感染 若不打針會更糟

記者楊青／綜合報導
南加大學生凱瑟琳艾姆斯近期在打完疫苗後仍然感染新冠病毒，醫生表示，因為她的免疫系統功能缺陷，但疫苗仍有一定保護作用，否則情況更糟。（NBC 4）
南加大學生凱瑟琳艾姆斯近期在打完疫苗後仍然感染新冠病毒，醫生表示，因為她的免疫系統功能缺陷，但疫苗仍有一定保護作用，否則情況更糟。（NBC 4）

近日一名接種過疫苗的南加大女學生依然被新冠病毒感染，醫生解釋，極少數人的免疫系統有缺陷，對疫苗的接受有限，乃至病毒可以突破性進攻人體，儘管如此，打疫苗依然大大緩解其感染以及對人體的傷害程度。

22歲的凱瑟琳•艾姆斯（Catherine Ames）是南加州大學的大三學生，學習戲劇和法律歷史與文化。在過去一年裡，她因紅斑狼瘡和其他慢性疾病住院四次。出院後，她需要定期注射藥物來增強免疫系統。她和家人都擔心，如果她感染COVID-19，生命安全風險會很高。

「接種疫苗是一件幸事，我和我的家人都鬆了一口氣，因為我們知道我終於有點安全了」，儘快打了疫苗，凱瑟琳和她的家人繼續遵守安全規程，遠離人群，出門戴口罩

但沒有想到的是，她第二次注射疫苗針大約一個月後，出現喉嚨痛、身體疼痛和低燒。凱瑟琳表示，她當時並不認為是新冠病毒，因為自己已經完全接種了疫苗，不可能感染。然而讓她和家人震驚的是，她測試的結果呈現陽性。

醫生給她注射了雞尾酒再生元抗體，她的感染情況很快得到有效控制，沒有繼續惡化。

Dignity Health醫院感染病科主任Suman Radhakrisna博士表示，像凱瑟琳這樣的突破性感染非常少見，原因是那些免疫系統受損的人們，在接種疫苗後可能不會產生那麼多的抗病毒抗體。不足以完全阻擋病毒的進攻。不過醫生認爲，如果凱瑟琳沒有打疫苗，其感染的程度可能會嚴重得多。換言之，新冠疫苗還是對她的身體有幫助，而且因爲打過疫苗，其携帶的病毒傳染別人的能力也大大下降。

醫學專家表示，對於正常的健康人群來說，打過疫苗之後身體會生長足夠的抗體，阻擋病毒感染，這也正是打過疫苗的健康人到戶外活動不需戴口罩的主要原因；但如果戶外有大批陌生人群，還是戴口罩比較安全。

加州公共衛生廳的表示，加州感染和死亡病例近期穩定下降，與越來愈多民眾打完疫苗有關。

南加大學生凱瑟琳艾姆斯近期在打完疫苗後仍然感染新冠病毒，醫生表示，因為她的免疫系...
南加大學生凱瑟琳艾姆斯近期在打完疫苗後仍然感染新冠病毒，醫生表示，因為她的免疫系統功能缺陷，但疫苗仍有一定保護作用，否則情況更糟。（NBC 4）

疫苗 加州大學 口罩

上一則

洛縣公衛局國王隊銀河隊合作 接種疫苗抽獎球票

延伸閱讀

日本擬提供AZ疫苗給台灣 盼6月供貨

日本擬提供AZ疫苗給台灣 盼6月供貨
洛縣公衛局國王隊銀河隊合作 接種疫苗抽獎球票

洛縣公衛局國王隊銀河隊合作 接種疫苗抽獎球票
中國稱願捐疫苗 台灣憂分化統戰

中國稱願捐疫苗 台灣憂分化統戰
德國BNT疫苗談判轉折點 新聞稿「我國」改台灣仍破局

德國BNT疫苗談判轉折點 新聞稿「我國」改台灣仍破局
施打進度遲緩惹民怨 泰王胞妹繞過政府進口疫苗

施打進度遲緩惹民怨 泰王胞妹繞過政府進口疫苗
理想主義不敵人性自私 COVAX遭逢挫敗

理想主義不敵人性自私 COVAX遭逢挫敗

熱門新聞

注射第一劑疫苗反應大，可能曾感染過新冠病毒。（unsplash.com）

注射第一劑新冠疫苗反應大 可能曾感染過新冠病毒

2021-05-20 19:06
與阿斯特捷利康和嬌生疫苗有關的血栓問題，德國科學家聲稱找到破解方法。（美聯社）

AZ、嬌生疫苗的血栓副作用 德科學家：找到破解法了

2021-05-26 23:23
為了提振夏季旅遊人氣，美國阿拉斯加州將為在當地機場降落的所有民眾，免費施打新冠疫苗。(路透)

阿拉斯加救觀光業 四機場免費打疫苗 國內外遊客都可

2021-05-26 19:25
經過六個月努力，全美完全接種疫苗成人，25日已達半數，目前朝為青少年接種而努力。圖為加州青少年正接受疫苗注射。(美聯社)

只花半年 全美半數成人完全接種新冠疫苗

2021-05-25 22:14
加州州長紐森近日表示，加州將出台獎勵機制，鼓勵更多民眾接種疫苗。（視頻截圖）

加州鼓勵打疫苗 將有獎勵措施

2021-05-22 18:39
全球第一位接受新冠疫苗的男性，並與英國文學史上大文豪莎士比亞完全同名同姓的「莎士比亞」(William Shakespeare)，20日因中風辭世，享壽81歲。圖為他接種時的畫面。(路透資料照片)

全球首位接種男性中風過世 「英國莎翁」享壽81歲

2021-05-25 21:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀
COVAX計畫跳票 疫苗用光 92國落空了…

COVAX計畫跳票 疫苗用光 92國落空了…
加州VTA濫射 維修工先燒了自宅 再槍殺8人後飲彈自盡

加州VTA濫射 維修工先燒了自宅 再槍殺8人後飲彈自盡
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院