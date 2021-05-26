南加橙縣擬實施30個流動接種疫苗診所

橙縣公衛局局長周昭龍。（資料圖片）

橙縣 公共衛生局局長周昭龍（Dr. Clayton Chau）26日表示，目前縣域施打疫苗 超過300萬劑，至少160萬人接種了一劑疫苗，有約130萬人完全接種疫苗。

周昭龍說，約36萬人正在等待接種第二劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗。自從12歲及以上居民獲准接種疫苗後，獲接種資格的居民有270萬人。他表示，即使先前感染新冠肺炎康復者，也建議接種疫苗，因為研究表明，接種疫苗者可以獲得六倍抗體。

他表示，在大型接種中心停止運營後，橙縣希望實施30個流動疫苗接種站，使疫苗接種更便捷，讓更多居民能夠接種疫苗，避免病毒在社區傳播。

26日當天，又有至少8830例經過檢測 ，縣域檢測總數超過388萬7900例。橙縣目前每十萬居民感染數，已從先前1.5例減少至1.3例。出現檢測呈陽性比例從0.9%降至0.8%。衡量弱勢社區感染新冠病毒風險指數（Health Equity Quartile rate）從先前的0.9%降至0.7%。

據稱，橙縣於2021年1月新冠肺炎感染者死亡數最高，達1545例，其次是2020年12月，是936例。在2021年2月和3月，死亡數分別為581例和181例。進入5月目前死亡數僅為5例。從疫情發生至今，COVID-19感染數總計為25萬5000餘例，死亡數總計超過5000例。