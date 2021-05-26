我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海外美國人可持今年過期護照入境

針對新冠病毒起源改口 佛奇遭中國官媒與美國右派圍剿

分化歐美疫苗認知？俄遭控贊助德法網紅 詆毀輝瑞疫苗

編譯張君堯／即時報導
當全球正忙於對抗新冠肺炎之際，近日有消息指出，疑似與俄國有關係的外國機構，企圖藉由利誘具影響力的Youtuber傳播歐美疫苗不利言論，引發譁然。路透
當全球正忙於對抗新冠肺炎之際，近日有消息指出，疑似與俄國有關係的外國機構，企圖藉由利誘具影響力的Youtuber傳播歐美疫苗不利言論，引發譁然。路透

當全球正忙於對抗新冠肺炎之際，近日有消息指出，疑似與俄國有關係的外國機構，企圖藉由利誘具影響力的Youtuber傳播歐美疫苗不利言論，引發譁然。

《衛報》報導，英國一間自稱影響力行銷單位的公關機構「Fazze」，提供金錢給法國、德國的Youtuber、部落客或其他有言論影響力者，要他們向粉絲發布關於製藥大廠輝瑞BNT疫苗造成上百人死亡的假消息。

目前有超過120萬粉絲訂閱的法國百萬YouTuber格拉賽（Léo Grasset）指出，自己日前收到合作提案，一名自稱是安東（Anton）的人表示自己任職於廣告公司，並提出有客戶提供一筆「可觀預算」，想針對AZ疫苗與輝瑞疫苗做文章，希望他能夠在自己的社群軟體上拍攝約60秒的影片宣稱「接種輝瑞疫苗的死亡率是AZ疫苗的3倍」，並質疑歐盟的疫苗採購制度，要他批評歐盟壟斷並傷害歐盟國家的公共衛生。

不過格拉賽透露後續與對方聯絡時，對方拒絕提供出資者的身分，且經過他的查詢，該廣告公司註冊的地址已在事後悄悄消失，英國的公司註冊處也完全查詢不到與該廣告公司有關的訊息，質疑對方想利用知名人物的影響力惡意抹黑，因此決定將整件事情爆出。

Fazze的領英公司（LinkedIn）事後表示其管理層來自莫斯科，曾在俄國企業家創辦的機構工作，且Fazze發表過與俄國疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）官方推特相似的言論，讚揚史普尼克V的安全性及效力高過其餘mRNA疫苗。

報導還提到，Fazze上周與幾名法國專攻健康、科學的YouTuber聯繫，要求他們對外宣稱BNT疫苗的致死率遠高於AZ疫苗，還要他們說主流媒體忽視了這些現象，質問「為何輝瑞疫苗對人體如此危險，部分政府還要這麼積極採購？」，似乎想藉此引起大眾對輝瑞疫苗的不信任。

疫苗 輝瑞 歐盟

上一則

1張圖看疫情：全美死亡破59萬 39.5%民眾完成接種

延伸閱讀

免化妝、不用勉強微笑 美國人打完疫苗仍戴口罩

免化妝、不用勉強微笑 美國人打完疫苗仍戴口罩
提供台灣疫苗？中國網友罵聲一片、齊聲反對

提供台灣疫苗？中國網友罵聲一片、齊聲反對
法拉盛回來了 7天僅增21確診 疫苗接種率 紐約市之冠

法拉盛回來了 7天僅增21確診 疫苗接種率 紐約市之冠

柯文哲曝北市疫苗剩兩瓶 陳時中：市府物資掌控要更好

柯文哲曝北市疫苗剩兩瓶 陳時中：市府物資掌控要更好
上海復星有意贈輝瑞 陳時中：中國沒在打的 我們有興趣

上海復星有意贈輝瑞 陳時中：中國沒在打的 我們有興趣
全美半數成人完成接種 可享受長周末假期了

全美半數成人完成接種 可享受長周末假期了

熱門新聞

注射第一劑疫苗反應大，可能曾感染過新冠病毒。（unsplash.com）

注射第一劑新冠疫苗反應大 可能曾感染過新冠病毒

2021-05-20 19:06
加州州長紐森近日表示，加州將出台獎勵機制，鼓勵更多民眾接種疫苗。（視頻截圖）

加州鼓勵打疫苗 將有獎勵措施

2021-05-22 18:39
歐盟將重新開放邊界。路透

解封 歐盟同意對完全接種合格疫苗的觀光客開放邊界

2021-05-19 09:00
經過六個月努力，全美完全接種疫苗成人，25日已達半數，目前朝為青少年接種而努力。圖為加州青少年正接受疫苗注射。(美聯社)

只花半年 全美半數成人完全接種新冠疫苗

2021-05-25 22:14
全球第一位接受新冠疫苗的男性，並與英國文學史上大文豪莎士比亞完全同名同姓的「莎士比亞」(William Shakespeare)，20日因中風辭世，享壽81歲。圖為他接種時的畫面。(路透資料照片)

全球首位接種男性中風過世 「英國莎翁」享壽81歲

2021-05-25 21:45
CDC：大多數完全接種疫苗的人可不用再進行病毒檢測（unsplash.com）

CDC：大多數完全接種疫苗的人可不用再進行病毒檢測

2021-05-23 19:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男
亞洲舉重冠軍在洛杉磯街頭遛狗被打 一隻眼青腫睜不開

亞洲舉重冠軍在洛杉磯街頭遛狗被打 一隻眼青腫睜不開
德州網紅遭裸身棄屍 專家:凶嫌煙滅DNA手法

德州網紅遭裸身棄屍 專家:凶嫌煙滅DNA手法