只花半年 全美半數成人完全接種新冠疫苗

經過六個月努力，全美完全接種疫苗成人，25日已達半數，目前朝為青少年接種而努力。圖為加州青少年正接受疫苗注射。(美聯社)

美國疫苗 接種計畫在不到六個月內從0%大增到50%，近1億3000萬名成人接種完畢，近半人口接種至少一劑疫苗；隨著新增確診人數持續降低，聯邦疾病防治中心(CDC )表示，已接種疫苗者可好好享受長周末國殤日假期。

拜登政府25日下午表示，半數成人已接種完畢；白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)說：「這是美國推動接種疫苗的重大里程碑，我們1月20日進入白宮時，這個數字是1%。」

根據CDC 25日數據，近1億3000萬名18歲以上者已接種完畢，配送線上另有7000萬劑疫苗；聯邦食品暨藥物管理(FDA)批准輝瑞新冠疫苗供12歲以上孩童接種後，該族群接種率快速攀升，近500萬名青少年已接種至少一劑疫苗。

CDC數據指出，全美過去一周平均單日接種1800萬劑疫苗，約49.5%人口已接種至少一劑，39.5%人口接種完成；約62%的18歲以上成人已接種至少一劑，拜登總統的目標是在7月4日前為70%成人接種至少一劑疫苗。

新增感染數持續下降，約翰霍普金斯大學數據顯示，24日新增確診近2萬6000例，過去七天平均單日新增確診約2萬4900例，為6月19日以來首見降到2萬5000例以下，也比一周前的單日平均減少22%。

全美41州與華府過去一周平均單日新增確診案例至少下降5%，平均單日新增570人病歿。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，多虧疫苗，今年國殤日將有別於去年，「數千萬名美國人得以稍微像往常一樣拜訪親友。」

瓦倫斯基表示：「如果你已接種疫苗便是受到保護，大可好好享受國殤日；如果你還沒接種疫苗，我們給你的指南不變，你仍有感染風險。」未接種者仍須戴口罩和保持社交距離。

另一方面，CDC宣布已停止調查完全接種者出現「突破性感染」的情況，除非他們嚴重到需要住院或病歿。CDC今年初仍調查所有案例，4月底全美已有逾1億人接種疫苗，當時46州與領地僅收到1萬262例的突破性感染；CDC於25日發布報告指出，該數字可能遭大幅低估。