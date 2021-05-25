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南加橙縣疫苗接種比例較高族裔 為白人和亞太裔

橙縣訊

橙縣（Orange County）政府網站近期更新的疫苗接種數據，在需要二劑施打的疫苗輝瑞、莫德納平台，至少接種一劑的居民有38萬多人，完成兩劑接種的有131萬餘人。只接種一劑即嬌生疫苗的民眾人數有9萬多人。目前橙縣完成接種疫苗人數超過140萬人。當地青壯年接種疫苗比例不如年長者，接種疫苗比例較高族裔為白人、亞太裔居民。

據橙縣縣府網站資訊，自2020年12月15日至2021年5月16日，至少完成一劑疫苗接種的民眾有38萬6354人，完全接種疫苗的人數是140萬6949人。

數據顯示，自2020年12月橙縣開始施打疫苗的趨勢分析，施打高峰在2021年4月間，以4月16日為例，當日施打4萬779劑，至4月下旬開始下降。4月間共有四次施打高峰，分別是4月1日3萬9949劑、4月9日4萬146劑、4月16日4萬779劑、4月21日4萬211劑。到了5月16日接種數量為9791劑。

從橙縣接種疫苗性別比例統計，女性至少接種一劑疫苗比例佔女性總人口的27.2%，男性至少一劑疫苗接種佔男性總人口比例的23.8%。從年齡段統計，雖然25歲至34歲人群佔總人口佔比例較高，但施打至少一劑疫苗比例為7.1%，施打比例較高人群主要分布在45歲以上人群。其中75歲以上居民施打比例最高。

從族裔人群施打至少一劑疫苗比例看，亞太裔居民佔總人口21.9%，施打疫苗者佔11.5%；白人佔總人口38.6%，施打疫苗比例21%；西裔居民佔總人口35%，施打疫苗比例9%，非裔居民佔總人口1.6%，施打疫苗比例為0.6%。表明在橙縣接種疫苗比例較高的族裔居民為白人、亞太裔居民。

疫苗 橙縣 莫德納

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