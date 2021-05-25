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研究：俄羅斯衛星-V疫苗有效對抗巴西變種病毒

中央社布宜諾斯艾利斯24日綜合外電報導
圖為俄羅斯研發的衛星-V（Sputnik V）疫苗。美聯社
圖為俄羅斯研發的衛星-V（Sputnik V）疫苗。美聯社

根據俄羅斯直接投資基金和阿根廷研究人員的研究，俄羅斯所研發衛星-V（Sputnik V）疫苗在對抗與中和於巴西首先發現的侵略性COVID-19變種病毒非常有效。

巴西2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增，奪走許多人性命，主因巴西P1變種病毒肆虐，如今整個拉丁美洲都受災嚴重。巴西科學家發現，這種變種病毒的突奱可能會讓它產生更大抗藥性，這引起國際社會擔憂將降低疫苗的有效性。

阿根廷國立科爾多瓦大學（UNC）班尼拉醫師病毒學研究所（Dr. Vanella Institute of Virology）的研究顯示，接種俄羅斯衛星-V疫苗的人對這種變種病毒有很強的免疫反應。

俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund, RDIF）昨天發布聲明說：「這項研究證實，接種俄羅斯衛星-V疫苗的人在施打兩劑疫苗，甚至只接種第一劑後，產生的免疫力可以中和巴西（變種）病毒株。」

根據路透社看見和俄羅斯直接投資基金引用的這項阿根廷研究，85.5%的人在注射第一劑疫苗後第14天產生對抗這種變種病毒的抗體。施打完兩劑疫苗後，到第42天時，這個比率提升到近100%。

國立科爾多瓦大學醫學院院長畢齊（Rogelio Pizzi）告訴路透社，這項研究顯示，俄羅斯衛星-V疫苗成功抑制這種變種病毒。

疫苗 俄羅斯 變種病毒

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