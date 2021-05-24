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南加內陸兩縣居民接種疫苗比例近半

河濱訊
河濱縣施打疫苗。（資料圖）
河濱縣施打疫苗。（資料圖）

南加內陸河濱縣（Riverside County）、聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）居民接種疫苗比例近半，河濱縣開始採取機動接種疫苗站為偏遠社區居民施打。兩縣新冠肺炎感染者入院病患數量持續下降。但疫情仍處於橙色級別。

河濱縣目前有超過194萬劑疫苗施打，近50%縣域12歲以上居民至少接種了一劑疫苗，近40%的居民完成施打疫苗。12歲至17歲居民接種疫苗須有父母或法定監護人陪同，且只能接種輝瑞疫苗。目前接種疫苗無需預約，但鼓勵事先登記預約，可以撥打211或951-358-5000，或訪問網站https://www.rivcoph.org/covid-19-vaccine。

隨著民眾施打疫苗數量增加，河濱縣已經開始取消部分大型接種場所，以機動疫苗站代替，滿足偏遠社區居民需要。位於Menifee和Beaumont的疫苗接種中心已經關閉，至28日，縣府運營位於莫瑞諾谷購物中心疫苗接種站關停。公衛局官員Dr. Geoffrey Leung表示，機動接種疫苗站運作靈活，能夠盡快到達較偏遠社區，滿足有意接種疫苗居民需要。

聖伯納汀諾縣居民目前接種疫苗數量超過142萬劑，其中逾17萬居民部分接種疫苗，超過66萬人完成接種疫苗，居民接種至少一劑疫苗的數量持續上升。16歲以上符合資格居民接種疫苗比例近50%。

聖伯納汀諾縣目前總計新冠肺炎感染者29萬7600餘例，死亡超過4500例，入院感染者近70例，其中約20例在加護病房；河濱縣總計感染者逾30萬例，死亡數超過4600例，入院感染病患52例，其中十例在ICU。兩縣目前都處於州府規定的疫情橙色級別。

疫苗 疫情 新冠肺炎

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