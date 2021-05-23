CDC：大多數完全接種疫苗的人可不用再進行病毒檢測（unsplash.com）

聯邦疾病防治中心(CDC )上週表示，大多數完全接種疫苗 的人，如果沒有任何新冠症狀，都不需要再進行病毒檢測 ，即使與感染者有過接觸。

政府指導方針的這個重要變化代表疫情的一個新階段，在過去的一年，新冠病毒檢測曾是預防疫情傳播的主要武器。但現在疫苗已成為最重要的工具，疫苗的普及大大降低了住院率和死亡人數。專家指出，CDC的指導方向反映了一個新的現實，將近一半的美國人已至少注射一劑疫苗，近40％的人已經完全接種疫苗。

耶魯大學公共衛生學院David Paltiel博士說：「在病毒檢測這一點上我們應該問自己，現在測試帶來的好處是否已經超過了成本，造成很多干擾、混亂，帶來的公共健康收益已經很少。 」儘管接種疫苗後仍可能感染病毒，但面臨的嚴重疾病風險很小，陽性的檢測結果，可能會導致不必要的煩惱，中斷工作、學習和家庭生活，例如人員的隔離和場所的關閉。

一些醫學專家稱，CDC對於口罩和病毒檢測提出的新方針，表明新冠病毒已不再是社會的主要威脅，即使美國報告的每日病例數約為3萬。

但哈佛大學的Michael Mina博士認為，如果60％以上的美國人還沒有完全接種疫苗，那對於沒有症狀的人進行病毒檢測仍然有一定作用，尤其是在必須與公眾打交道的一線工人中。

CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說，更新的指導方針是基於研究的結果，研究表明疫苗在不同的年齡階段預防疾病的強大功效，即使接種疫苗的人感染了新冠病毒，他們的感染也往往比較輕，不大可能會傳播給他人。因此，CDC認為，對於工作場所的人員進行的常規病毒檢測，完全接種疫苗的人可以不用再進行。