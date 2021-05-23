我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白俄羅斯下令客機轉向 落地後逮捕機上反對派人士

總統總理分不清？傳拜登誤稱文在寅「總理」

加州不會製作疫苗護照 6月15日後大型室內外活動仍設限

洛杉磯訊
加州不會製作疫苗護照，但民眾參加大型活動需篩選。（unsplash.com）
加州不會製作疫苗護照，但民眾參加大型活動需篩選。（unsplash.com）

加州衛生服務廳廳長加利（Mark Ghaly）日前宣布，6月15日加州將取消對社交距離的要求，以及室內容量的人數限制，同時宣稱加州不會要求居民提供官方的疫苗護照。

但對於5000人以上參加的室內活動，加州將要求觀眾提供疫苗接種或者新冠測試陰性證明，才能參加。加利說：「加州目前不要求或不考慮疫苗護照，我們知道這項技術是私人開發的，我們的意圖是對一些大型室內活動提供一些指導。」

加州不開發州疫苗護照的決定與紐約州形成鮮明對比，紐約州與IBM合作，今年3月創建了首個州疫苗護照應用程序Excelsior Pass。紐約州這個應用程序已用於在體育和藝術表演活動中，確認民眾的疫苗接種情況或者新冠測試結果。

加利的宣布是在該州達到多項令人鼓舞的指標後達成，其中包括自疫情開始以來最少的新冠感染住院病例，和疫苗高接種率。截至目前，對於剛符合接種資格的12歲至15歲的青少年，已有近27萬5000人接種了第一劑。

州官員此前宣布，將在6月15日重新開放加州，他們將繼續考慮之後的口罩規定，但關於大型活動的規則終於明確了。對於超過1萬人的戶外活動，加州將要求參與者戴口罩，鼓勵但不強制要求人們提供疫苗接種卡，或者新冠陰性測試結果。對於室內活動，參與者可以進行自我證明，以代替疫苗接種證明或陰性測試結果。

加利說：「我們將繼續提供有關口罩的指導意見，盡力確保與CDC保持一致，並保持一些特定的設置。」加利同時指出，一些企業為了保護僱員和顧客的安全，會繼續選擇要求戴口罩，縣和其他地方衛生部門也並沒有排除會加強各自嚴格的要求。

加利說，這些變化可能會導致新病例的適度增加和一些爆發，但他認為，這些病例的範圍將受到限制，不會對加州醫療體系造成不當的負擔。

加州 疫苗 紐約州

上一則

「提醒」免疫系統「記得」如何反應 專家： 一年內追打加強針

延伸閱讀

日本大規模疫苗中心將開打 東京大阪長者先接種

日本大規模疫苗中心將開打 東京大阪長者先接種
紐約疫苗通行碼 有效期增至365天

紐約疫苗通行碼 有效期增至365天
加州逾半滿18歲完全接種 研擬「疫苗獎勵制」催打

加州逾半滿18歲完全接種 研擬「疫苗獎勵制」催打
加州鼓勵打疫苗 將有獎勵措施

加州鼓勵打疫苗 將有獎勵措施
挺台灣出席WHA 僑胞車隊遊行

挺台灣出席WHA 僑胞車隊遊行
洛縣新增確診 半數為英國變種病毒

洛縣新增確診 半數為英國變種病毒

熱門新聞

注射第一劑疫苗反應大，可能曾感染過新冠病毒。（unsplash.com）

注射第一劑新冠疫苗反應大 可能曾感染過新冠病毒

2021-05-20 19:06
歐盟將重新開放邊界。路透

解封 歐盟同意對完全接種合格疫苗的觀光客開放邊界

2021-05-19 09:00
加州州長紐森近日表示，加州將出台獎勵機制，鼓勵更多民眾接種疫苗。（視頻截圖）

加州鼓勵打疫苗 將有獎勵措施

2021-05-22 18:39
美國已開始為12-15歲的青少年打輝瑞疫苗。圖為一名13歲的青少年在洛杉磯接種輝瑞疫苗。法新社

分散各地運送不易 別指望美國釋出輝瑞、莫德納疫苗

2021-05-16 07:32
西班牙今天公布的初步研究結果顯示，一項COVID-19疫苗混用研究發現，對已接種第一劑AZ疫苗的人士，再施打一劑輝瑞疫苗，不僅高度安全又有效。路透

西班牙研究：AZ與輝瑞疫苗混用安全有效

2021-05-18 13:48
歐盟藥品管理局18日表示，輝瑞新冠疫苗可以存放在冰箱一個月。路透

歐盟：輝瑞疫苗能存放冰箱一個月 比先前說的5天更久

2021-05-18 07:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害
華人族群 「特斯拉癮」正蔓延

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延
候鳥式養老 退休族新風潮

候鳥式養老 退休族新風潮
英最新研究：輝瑞和AZ疫苗對印度變種病毒防護力高

英最新研究：輝瑞和AZ疫苗對印度變種病毒防護力高
WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」

WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」