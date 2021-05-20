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加州檢察長：購買或打印偽造的疫苗接種卡是犯罪行為

洛杉磯訊
購買或打印偽造的疫苗接種卡是犯罪行為。(unsplash.com)
購買或打印偽造的疫苗接種卡是犯罪行為。(unsplash.com)

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)19日週三警告居民，勿在家中打印偽造的新冠疫苗接種記錄卡，也不要購買假冒的疫苗接種卡。

邦塔說：「這些偽造的記錄破壞加州人的健康和安全，而且是非法的。」邦塔建議民眾進行疫苗接種，擁有能反映出已接種疫苗的真實記錄，「不要購買欺詐性記錄卡，不要自己製作，也不要在虛假的疫苗接種記錄卡中填寫信息。」

加州政府官員提醒民眾，疫苗和疫苗接種卡都是免費提供，現在12歲及以上的人都有資格接種疫苗。疫苗接種卡包含接種者注射的疫苗類型以及接種信息。官員在新聞稿中提出：進入學校、公共交通、工作場所、體育館或教堂時，如果謊稱自己是疫苗接種者，自己和周圍的人就有感染新冠病毒的風險。此外，官員警告，偽造官方文件是聯邦和州的罪行。

邦塔還要求加州人不要在社交媒體上發布疫苗接種卡的照片，以免重要信息被盜，同時敦促居民將疫苗接種卡保存在安全的地方，以防丟失或損壞。如果接種卡遺失需要更換，聯繫疫苗接種提供者，也可以從加州疫苗註冊局（California Immunization Registry）索取疫苗接種記錄，但該組織不提供替換接種卡。

居民若要舉報任何涉及假冒新冠疫苗接種卡的可疑活動，可以向加州檢察長辦公室投訴，也可以聯繫當地的地區檢察官辦公室、衛生與公共服務部監察長辦公室，或向FBI互聯網犯罪投訴中心投訴。最近有一起偽造疫苗接種卡的事件成為頭條新聞，舊金山灣區以東的聖荷昆縣（San Joaquin County），一家酒吧老闆因涉嫌以20美元的價格出售偽造的疫苗卡而被捕。

在洛縣疫苗接種點注射疫苗的居民，可獲得疫苗接種數字記錄，但官員說，這並不意味著要成為疫苗護照。橙縣有關疫苗數字記錄的試點計劃引起爭議，一些人對此表示抗議，官員們澄清說，數字記錄不是必須的，只是為了提供方便。

隨著新冠病毒感染病例和死亡人數持續下降，加州重新開放不斷擴大，一些場館要求疫苗接種證明或陰性的新冠檢測結果才能進入。

例如，好萊塢碗（Hollywood Bowl）將2021年音樂會的大部分座位指定給完全接種疫苗者，對於沒有完全接種者，只提供兩處座位區，並要求客人出示陰性測試結果和身分證件。此外，道奇隊和洛杉磯足球俱樂部（the Los Angeles Football Club）等當地運動隊，也為疫苗接種者提供專門的座位。

疫苗 加州 檢測

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