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注射第一劑新冠疫苗反應大 可能曾感染過新冠病毒

記者邵敏／洛杉磯報導
注射第一劑疫苗反應大，可能曾感染過新冠病毒。（unsplash.com）
注射第一劑疫苗反應大，可能曾感染過新冠病毒。（unsplash.com）

越來越多的人接種新冠疫苗，大多都在注射第二劑疫苗時反應明顯，但也有人在注射第一劑時，就出現明顯的發燒發冷乏力等副作用，專家指出，這些人可能曾感染過新冠病毒。

「很多人不知道自己感染過病毒，如果接種第一劑疫苗時反應就非常大，很有可能曾經感染過。」華裔傳染科醫師黃重德說，他認識一名醫生，確認感染過新冠病毒，因此他在接受第一針疫苗時反應就非常強烈。黃重德對他接觸的醫護人員做了統計，並得出結論：沒有感染過新冠病毒的人，注射第二針疫苗80%會有較明顯的副作用反應；曾感染過新冠病毒的人，注射第一針時80%會產生較強副作用。

黃重德指出，這些曾經感染過的人，他們的第一針疫苗其實相當於普通人的第二針疫苗，因此反應強烈，而這些人的第二針疫苗，則相當於普通人的第三針疫苗，反應就不是很強烈。 「從某些角度來說，感染過新冠病毒，相當於已注射一劑疫苗，身體已有一定的抗體。」

而很多人在注射第一劑疫苗後，感覺到強烈的副作用，就不敢再去接種第二劑，但現在表明，如果曾感染過新冠病毒，那第二劑疫苗的副作用反而會比第一劑弱。

對於普通人來說，為什麼第二劑疫苗的反應通常比較大呢？黃重德認為，接種第一劑疫苗，一般五天之後身體會產生抗體，打第二劑疫苗時，抗原會和身體已在的抗體發生作用，因此會出現發燒發冷乏力等明顯的副作用。

儘管對於大部分人來說，第二劑疫苗的副作用更強，但專家認為，頭痛、噁心、手臂酸痛等一些明顯的症狀，表明第二劑疫苗正在發揮作用，能夠更長時間保護身體免受病毒侵害。事實上，第二劑疫苗的成分並沒有特別之處，與第一劑完全相同，第一劑只是啟動免疫系統，以便第二次再捲起袖子準備發起更強大的反應。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）傳染病專家Diane Griffin博士說：「基本上，第二劑疫苗只是第一劑疫苗發生的相同過程的放大。」

聯邦疾病防治中心（CDC），常見的副作用包括疼痛、發紅和手臂腫脹，身體其他部位的典型副作用包括疲勞、頭痛、肌肉疼痛、發冷、發燒和噁心。隨著越來越多的年輕人符合疫苗接種資格，專家指出，人們需要知道疫苗產生的大部分副作用都是正常的，這表明疫苗正在起作用。

疫苗 聯邦疾病防治中心 肌肉

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