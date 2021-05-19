歐盟推計畫提升疫苗產量 號稱比豁免專利保護有效

歐洲聯盟（EU）提出一項提升COVID-19疫苗產量的計畫，並認為，比起美國支持的豁免疫苗專利提案，這項計畫將更有效改善疫苗生產和可取得性。 路透

歐洲聯盟（EU）今天提出一項提升COVID-19疫苗 產量的計畫，並認為，比起美國支持的豁免疫苗專利提案，這項計畫將更有效改善疫苗生產和可取得性。

路透報導，開發中國家施壓歐盟 同意讓2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的疫苗和藥物豁免智慧財產權保護。但歐盟版計畫將聚焦出口限制、疫苗開發商許諾，以及援用現有世界貿易組織（WTO ）規範。

歐盟貿易專員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）告訴歐洲議會（European Parliament）：「能夠普遍且公平取得疫苗和藥物，必須成為全球社會的首要任務。」

杜姆布羅夫斯基斯告訴議員，歐盟準備著手研究，暫時豁免WTO「貿易相關智慧財產權協定」（TRIPS）對於提高疫苗可取得性的貢獻程度。

印度與南非從去年10月起，就呼籲WTO成員國解除疫苗智財權，以確保疫苗足以供應全球。美國總統拜登（Joe Biden）上週支持此一想法，再度點燃相關議題的辯論。

然而身兼歐盟執委會副主席的杜姆布羅夫斯基斯表示，要讓全球普遍能獲得疫苗，最有效的方式為提高產量、更廣泛且快速地分享疫苗，以及讓疫苗價格負擔得起。

杜姆布羅夫斯基斯表示，歐盟的計畫包含3要件。首先，出口限制應該維持在最低程度。歐盟已將成員國生產的半數疫苗出口至境外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）15日也呼籲華府，取消對疫苗和疫苗成分的出口限制。

杜姆布羅夫斯基斯還說，疫苗生產商和開發商應該具體許諾，會以生產成本價，提供疫苗給弱勢開發中國家。

杜姆布羅夫斯基斯最後強調，現有WTO規範已允許各國核發「強制許可」，給準備以成本價生產的製造商，不需專利持有人同意。專利持有人會收到一筆款項，但無法從中賺錢。