洛縣疫情繼續穩定好轉 公衛局長呼籲未打疫苗者快打

洛縣公衛局局長費若。（本報檔案照）

洛杉磯 縣公共衛生局18日的最新指標顯示，洛杉磯縣新冠疫情繼續穩定和好轉當中，18日新增感染病例降低到159例，死亡12人。

洛縣 公衛局繼續呼籲尚未注射疫苗 的民眾考慮接受疫苗注射，公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，可以肯定地是，接種疫苗使整個地區的感染率、住院率和死亡率都保持較低水平。

她表示，儘管青少年感染新冠病毒的風險要比成人低，但未接種疫苗的青少年可以增加感染的傳播力，未接種疫苗的年輕人也可能會像年長者一樣容易被感染，青少年接種疫苗後，會對整個社區有所幫助，因為他們免疫力的提高會阻擋新冠病毒傳播給他人。

衛生局鼓勵12歲以上的青少年接受疫苗注射，目前洛縣在各地設立了許多注射站，未成年孩子注射疫苗需要父母或監護人陪同，或由負責任的成年人陪同並有簽名的同意書。青少年還須提供年齡證明。

在18日的12例新的死亡病例，六例年齡在80歲以上，兩例在65至79歲之間，四人在50至64歲之間。迄今為止，洛杉磯縣的新冠住院患者為338人，其中20％在重症監護病房。

根據公共衛生部門發佈的報告，洛杉磯縣的新冠感染病例從上周的10萬人1.4例，周二降低至10萬人1.2例，在健康資源最少的地區，感染率也從之前的0.7％下降至目前的0.6％。洛縣整體疫情穩定在限制最小的黃色階梯。