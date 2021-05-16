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加州馬連縣數百名12至15歲少年排隊接種疫苗

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
加州馬連縣數百名12歲至15歲少年排隊接種疫苗。（unsplash.com）
加州馬連縣數百名12歲至15歲少年排隊接種疫苗。（unsplash.com）

聯邦疾病防治中心(CDC)日前批准了12歲至15歲的少年接種輝瑞(Pfizer-BioNTech)疫苗，5月15日週六，位於舊金山灣區西北邊馬林縣(Marin County)一家診所周圍，數百名12歲至15歲的少年在父母陪同下排隊等待注射疫苗。

來自San Anselmo、14歲的Dempsey Boon，與15歲的哥哥Elijah，在等待接種疫苗的隊伍中，對這個家庭來說，疫苗意味著保護和自由。Dempsey Boon說， 「我們可以做更多的事情，可以去旅行，可以去更多的地方，接種疫苗之後，這些都將變得更容易。」家長Mordecai Boone說：「對於孩子們來說，接種完疫苗，能夠在秋天回到學校真是太好了，我希望他們不必一直戴著口罩。」

15日週六，數百名孩子及其父母出現在San Rafael的Miller Creek中學的疫苗診所中，這是CDC和加州允許12至15歲的少年接種疫苗幾天之後出現的場景。馬連縣政府相關人員表示，希望能在接下去的短短一周內，實現既定的疫苗目標。馬連縣大約有1萬4000名12至15歲的少年，希望在下週之前為其中的一半接種新冠疫苗。為此，馬連縣公立學校在校園內建立了十個流動疫苗接種診所。

馬連縣學校負責人Mary Jane Burke說：「學生們將在這個學年結束之前進行第一劑和第二劑疫苗的接種。」對於學校的疫苗診所，Burke和同事們已經準備了幾週，「我們都感到非常興奮，只要每個人都努力在一起實現目標。」學校都已經準備好了，家長和孩子們呢？ Burke解釋說：「有些父母準備好了，有些父母還沒有準備好，我認為我們將會看到與成年人一樣的疫苗接種軌跡。」

Jakeberg剛接種了第一劑輝瑞疫苗，但他的一些朋友卻退縮了。 Jakeberg說：「我的許多朋友出於某種原因不願接種疫苗，但我選擇接種，我覺得很好。」目前不願接受疫苗的孩子，大多受家長對疫苗態度的影響，對疫苗依然持有不信任或者觀望的態度。

馬連縣發言人Rein Hendrix說：「只有所有符合疫苗接種資格的人越早接受疫苗，社區的群體免疫才能越早實現。」

「暑假馬上就要到了，學生們將參加夏令營，以及度假，接種疫苗可以讓他們更加安全，讓家長更加放心。」Miller Creek學區主任Becky Rosales說。目前，Miller Creek中學的疫苗診所提供預約服務，馬連縣計劃在下週開設更多的學校疫苗診所。

疫苗 輝瑞 聯邦疾病防治中心

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