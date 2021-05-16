加州監獄將加強工作人員疫苗接種範圍

加州監獄大多數工作人員拒絕接種新冠疫苗。(unsplash.com)

越來越多的加州人接種了新冠疫苗 ，就在加州努力通過疫苗追求群體免疫的關鍵時刻，約有3萬7000名州監獄 工作人員並沒有接種疫苗，35家監獄機構中的30家，不到一半的工作人員完全接種了疫苗。根據全州範圍的數據，目前只有不到3％的員工正在等待第二劑疫苗的接種。

「我們中許多人都曾感染過新冠病毒，並且已經康復，因此看不出現在接種疫苗的意義。」加州諾科(Norco)的一名監獄工作人員在去年12月被診斷出陽性，那裡38％的員工都曾感染新冠，「我有自然的抗體，每年我都會因為這個工作環境而生病。」監獄中不願接種新冠疫苗的工作人員，相當一部分人都有著同樣想法，認為曾感染過新冠病毒，有著病毒產生的抗體保護，沒有接種疫苗的必要；而一些工作人員是擔心疫苗可能產生的副作用；還有一些人則說他們根本不相信疫苗。

根據加州懲戒局（California Department of Rehabilitation and Corrections）的數據，截至5月10日，在匿名條件下與CalMatters交談的人中，有 57％的加州監獄僱員拒絕接受工作中提供的免費疫苗接種。

去年夏天以來，新冠病毒襲捲了加州監獄，造成至少222人死亡，並感染了5萬多名囚犯。數據顯示，在整個系統中，超過1萬6000名監獄工作人員曾被感染，其中有26名員工死亡。自去年12月下旬疫情達到頂峰以來，加州監獄對囚犯和工作人員推行了自願接種疫苗的計劃。如今新冠病例正在緩慢下降，在過去的兩周中，根據州數據顯示，加州囚犯僅報告了14例感染病例，但監獄工作人員卻報告了108例感染病例。

最近囚犯律師在奧克蘭（Oakland）地方法院提交了一項訴訟，要求加州監獄醫療機構對工作人員進行疫苗強制接種。律師寫道：「我們認為，現在是時候要求所有監獄工作人員都進行疫苗接種，保護囚犯、所有僱員、以及整個社區的利益。」相關人士稱，監獄中的工作人員不願接種疫苗，直接威脅到被監禁人員的健康。他們同時指出，加州大學 要求所有學生、教職員工和校園內的工作人員，在今秋返校之前都要進行疫苗接種，加州監獄也應該效仿這個規定。

監獄法務處執行主任Don Specter表示：「與大學相比，監獄人員面臨的感染風險更大 ，我看不出監獄不能做到執行疫苗注射的原因。」

加州監獄醫療服務發言人說，監獄正在加強疫苗接種範圍，並在接下來的幾週內將提供開放的疫苗診所，以協助工作人員進一步開展疫苗接種工作。