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分散各地運送不易 別指望美國釋出輝瑞、莫德納疫苗

編譯田思怡／即時報導
美國已開始為12-15歲的青少年打輝瑞疫苗。圖為一名13歲的青少年在洛杉磯接種輝瑞疫苗。法新社
美國已開始為12-15歲的青少年打輝瑞疫苗。圖為一名13歲的青少年在洛杉磯接種輝瑞疫苗。法新社

台灣疫苗採購不順利，政府指望美國能把打不完的輝瑞或莫德納疫苗分給台灣，但彭博資訊報導，美國還有3500萬劑未使用的輝瑞疫苗和2700萬劑未使用的莫德納疫苗，但都不是儲存在倉庫裡，而是已分配到全美各地，由於這兩種疫苗都是信使核糖核酸（mRNA），需要超低溫冷鏈運輸，因此，美國就算願意把多餘的疫苗分給他國，也不易運輸。

mRNA疫苗已證實是最有效的疫苗，美國是世上買最多輝瑞和莫德納疫苗的國家，也是剩最多的國家。因此公衛專家疾呼，美國應該把未使用的輝瑞和莫德納疫苗，用乾冰包裝，運送到需要的國家，例如印度。

與美國拜登政府關係不錯的台灣政府，也透過駐美代表處向美國買疫苗。駐美代表蕭美琴表示，會先爭取讓原先預定於6月送抵台灣的莫德納疫苗能如期交貨，並會持續與美方溝通，希望美方在國內疫苗施打狀況到一定程度時，能儘快釋出美國國內的疫苗。

美國打疫苗的進度已趨緩，打不完的疫苗愈積愈多，反觀中國正輸出大量疫苗，拚疫苗外交，美國則處於公衛、道德和外交的交叉口。美國應該每周繼續採購和分配幾百萬劑的mRNA疫苗，留給不想打或低風險的人，例如兒童，還是減少採購，讓藥廠有餘力供應給其他需要的國家。

輝瑞已將一些在美國製造的疫苗運送到海外，嬌生和阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠也將在未來數周和數月將美國未使用的疫苗運送到海外，但確切時間不詳。

但拜登政府繼續在國內推廣打疫苗，沒有跡象顯示其確保國內疫苗供應充足的政策在短期內會改變。

白宮疫情因應小組顧問斯拉維特（Andy Slavitt）上周受訪表示，「當你正在贏的時候，你會更賣力」，美國力拚在7月4日前有70%成年人打疫苗的目標不變。

美國已開始為12-15歲的青少年打輝瑞疫苗，未來還會為年紀更小的兒童施打。美國疾病管制與預防中心（CDC）前代理局長貝瑟（Richard Besser）說，美國兒童優先，這是政治現實。

疫苗 美國 輝瑞

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