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台灣新增180例 最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

加州過半人口接種了疫苗全國第12

記者楊青／綜合報導
為推進疫苗注射，各地已取消預約，方便民眾隨時隨地接受新冠疫苗接種。（記者楊青／攝影）
為推進疫苗注射，各地已取消預約，方便民眾隨時隨地接受新冠疫苗接種。（記者楊青／攝影）

到本周末，加州超過半數的居民已至少接受了一劑COVID-19疫苗注射，在全國50個疫苗接種比例最高的州中排名第12位。不過加州的疫苗接種比例不平衡，經濟較發達區域接種率80%左右，經濟欠發達區域只有40%左右。

加州從今年2月開始為民眾提供新冠疫苗免費注射，從醫護人員、65歲以上長者和特殊病患開始，逐漸擴展到食物處理特殊行業人員以及45歲人群、16歲以上人群，最近一周擴展至12歲至15歲人群，初始階段每天大約注射15萬劑疫苗，4月初高峰期，加州平均每天消耗疫苗40萬劑，最近一個月逐漸降低到每天25萬劑。

据加州衛生廳數據，到本周爲止，全加州大約有1960萬人接受了至少一劑注射，其中約38％的加州居民已完全接種疫苗，即打完了兩針輝瑞疫苗或Moderna疫苗，或接種了單劑嬌生疫苗。

根據加州衛生廳報告，在目前已接受疫苗注射的人群中，來自經濟和資訊發達地區的比例，遠遠高於經濟落後和資訊缺乏的區域，主要原因是年長者人群和不諳英語人群以及網路不發達地區人群的資訊較少，很多人不知如何網上預約，或沒有交通工具前往注射站。因此，公共衛生部門最近兩周逐漸取消了大型疫苗注射站，改爲通過地方診所、教會、社區中心、甚至大型餐館停車場為民眾提供注射，同時取消預約，隨到隨打疫苗針。

為推進疫苗注射，各地已取消預約，方便民眾隨時隨地接受新冠疫苗接種。（記者楊青／攝...
為推進疫苗注射，各地已取消預約，方便民眾隨時隨地接受新冠疫苗接種。（記者楊青／攝影）

疫苗 加州 嬌生

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