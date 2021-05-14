洛縣變種病例有增加 疫苗防御有效力

洛杉磯縣衛生局呼籲民眾積極接種疫苗。（California Department of Aging）

洛杉磯縣上周實驗室檢測 結果顯示，英國、巴西變種和加州 變種新冠病毒病例雖然有增加，但仍顯示疫苗 對抵御變種效果顯著，當局呼籲民眾積極接種疫苗。

洛杉磯縣公共衛生官員14日在全縣范圍內，確認了17例新死亡和583例新感染的新冠病例，而公共衛生部門繼續在該縣追踪和研究新冠病毒的變種。

在洛杉磯縣兩個最常見的變種是英國B.1.1.7和加州B.1.427 / 429變種。過去一周，洛縣公共衛生實驗室分析了79份標本，其中35％為英國變種，6％為加州變種。上周實驗室還檢測出了11個巴西P.1變種，比起以前的檢測結果有明顯增加。

當局強調該檢測結果凸顯了洛縣居民應繼續採取措施保護自己和他人的必要性，尤其是未接種疫苗的人，因為他們可能在不知不覺中成為這些變種的「孵化器」。當局呼籲民眾儘快接種疫苗，並表示當前的所有信息表明，即使變種病例有增加，但疫苗可以有效預防變種的傳播，而且在限制住院和死亡方面也非常有效。

公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示在世界和加州範圍內，都受到變種病毒氾濫的困擾，這些變種比其他菌株更具感染力和致命性，而且這是未接種疫苗的人，應該趕快去接種的充分原因。她指出，研究顯示，目前所有的三種疫苗在預防新冠疾病，包括嚴重疾病和死亡方面都是安全有效的。而當前數據也表明，已獲准在美國使用的新冠疫苗，可以防御大多數變種病毒，大大降低被感染的風險。