洛杉磯市為應對新冠疫情已花費近10億元

洛杉磯市迄今為控制新冠疫情上花費了近10億元。（洛市官網）

洛杉磯 市主計長Ron Galperin13日宣布，洛杉磯市迄今在新冠疫情 上花費了近10億元，包括新冠疫情相關的項目、物資、遊民安置、員工工資、緊急租賃業務，以及新冠病毒檢測和疫苗 施打等。

Ron Galperin公佈了洛市迄今共9億8480萬新冠疫情相關的開銷，其中包括：8億4300萬用於疫情各種項目和物資開銷，1億1800萬為安置遊民的「門鑰匙計畫」，1億7600萬為員工工資和加班費，9450萬為緊急租賃開銷，7390萬為新冠病毒測試和疫苗花費。

Ron Galperin說，「過去一年疫情讓市民的生活發生了天翻地覆的變化。洛杉磯市為了應對這一挑戰，將工作重點放在市民所需上。我的工作就是將這些財政支出發布出來，讓民眾了解洛市政府是如何確保公眾最大的利益。」

洛市花銷最高的月份是2020年12月，共計2億7360萬；其次是2020年7月，花費了4億9190元；再次是2020年9月，花費9040萬。

洛市所有部門中，花銷最大的是城市行政部門，花了4億9190萬。其中包括「門鑰匙計畫」和其他疫情補償類花銷。花費金額第二大的部門為一般服務部門（General Services Department），花費為1億1600萬元。

在總共9億8480萬元的花費中，大多數資金來自聯邦CARES法案撥款和其他聯邦撥款，有約7億4500萬元。其他資金包括加州政府撥款和洛市政府資金。