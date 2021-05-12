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打完疫苗針 這些情況加州可以不戴口罩

記者王若然／洛杉磯報導
在加州，完成疫苗接種的民眾在某些情況下可以不戴口罩。（Getty Image）
在加州，完成疫苗接種的民眾在某些情況下可以不戴口罩。（Getty Image）

加州州長紐森本周宣布，隨著加州計劃在6月15日取消對經濟行為和聚會的限制，加州口罩令也將在大部分地區解除。如今隨著越來越多的民眾完成了疫苗接種，根據加州政府的規定，在某些情況下可以不用戴口罩。

根據加州政府官網消息，對於完成兩針疫苗（輝瑞、莫德納）接種或一針（嬌生）疫苗接種的民眾，室外活動時可以免戴口罩，除非參加大型集會如遊行，演唱會，體育運動，嘉年華等。完成疫苗接種的民眾，在拜訪其他完成疫苗接種的人時，不管在室內還是室外，都可以免戴口罩也可以免去社交距離。完成疫苗接種的人也可以室內室外不戴口罩、沒有社交距離地拜訪任何沒有接種疫苗（包括兒童）的人，新冠肺炎低風險人群。

幾種日常情況下可以免戴口罩，包括一個人在車內時，或者與住家內成員在車內時；一個人在辦公室可以不戴口罩。

對與沒有完成疫苗接種的人，在室外時，凡是無法保持社交距離的場景，都必須戴口罩。另外，乘坐大眾交通工具等都必須戴口罩，不論是否接種了疫苗。

口罩令是否解除，主要由州政府決定。目前美國已有多州取消了口罩令，包括德州，密蘇里（Missouri），密西西比州（Mississippi）等。

美國新冠肺炎上周末平均每日新增確診降至4萬例以下，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，全美已有46%人口至少接種一劑疫苗、34.8%人口完成接種，已可以放寬室內戴口罩的規定了。

口罩 疫苗 加州

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