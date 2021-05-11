疫苗接種率升和病毒感染率降 重啟加州經濟信心增

加州疫情趨緩，預計6月15日會實現經濟重啟。（檔案圖）

過去幾個月中，加州與新冠病毒作戰成效顯著，許多專家對早日終結疫情抱持樂觀。隨著疫苗 接種率上升和感染病例持續下降，下一波災難性浪潮似不太可能發生，加州比預想更好更快地進入夏季，政府希望在6月15日之前恢復開放經濟。

儘管新冠病毒變種引起人們的擔憂，但加州官員和專家們表示，變種病毒的侵略性通常不會如人們所擔心的嚴重，疫苗似乎正在為各種變種提供保護。洛杉磯加州大學 (UCLA)公共衛生學院醫學流行病學家和傳染病專家Robert Kim-Farley博士表示，他很樂觀，加州正在朝著正確方向前進。新冠病例將不會像之前那樣激增，因為現在很多人接種了疫苗，且有很多人獲得自然免疫力。病毒很可能會在那些人們拒絕接種疫苗的地區再次出現。但是加州疫苗接種率正在迅速上升。他說，可能會看到一些病例增加，特別是當病毒進入未免疫人群時 ，但不會像去年那樣。

洛縣 官員10日表示，洛縣可能會在7月中旬至下旬達到對病毒的群體免疫，這代表接種疫苗的人群及自身免疫人群達到了足夠的數量。洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，洛縣每週要進行約40萬人次的疫苗注射，在16歲以上人群達到80%注射第一針之前，洛縣還需要注射200萬劑。實現社區免疫是一種假設，達到這個假設需要有80%的人口注射了疫苗。

Kim-Farley博士表示，加州目前新冠疾病的傳播明顯減少，因為疫苗接種或之前染病已獲得免疫力。目前易感染病毒的人數正在減少，但也不太可能達到每天新增零病例和徹底消除病毒的地步。但他確實非常有信心，加州正在轉向好的方面， 社區傳播率已經大為降低。

舊金山加州大學流行病學家George Rutherford博士認為，灣區將在6月中旬或7月初實現群體免疫，之後是南加和中加州地區，但取決於疫苗接種率繼續保持穩定。

上周，洛縣和舊金山縣成為加州最新進入限制程度最低的黃色等級縣之一，這使得企業可在全州範圍內最大程度開放。這兩個地方均是加州58個縣中，每日平均冠狀病毒病例最低的縣之一。