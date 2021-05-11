洛杉磯縣接種疫苗放慢 達成群體免疫仍需時間

洛縣公衛局長費若表示，鑑於縣域居民接種疫苗速度放慢，要達到群體免疫需要較長時間。（資料圖片）

洛杉磯縣疫情已進入州府規定的黃色級別，隨著民眾接種的疫苗 需求下降，洛縣 公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，民眾接種疫苗進程放慢，要達到「群體免疫」還需要更長時間。

在洛縣居民剛開始接種疫苗時，衛生官員們估計至今年6月底，洛縣大部分居民將會完成接種。但因當前民眾接種疫苗速度放慢，費若表示，預計或在7月中下旬洛縣會達到「群體免疫」。她表示，現在每周施打40萬劑疫苗，且還需要獲得超過200萬劑疫苗，才能完成縣域近八成年齡在16歲及以上居民至少接種第一劑。她說，根據這個接種速度，希望在7月中下旬能夠達到先前期望的群體免疫。但前提是要保障每周有40萬人接種疫苗，包括接種第一劑疫苗者以及完成第二劑疫苗施打。

費若指出，近幾周民眾接種疫苗需求大幅下降，接種重點轉向較偏遠社區，提供更多流動接種站，希望會有更多人接種疫苗，包括那些尚在觀望者或不易到達的居民區。所謂群體免疫社區，即有足夠多居民接種疫苗顯著放慢病毒傳播。但這個目標仍然不確定。費若再次強調，尚無法確定真正實現群體免疫力的居民接種比例。她也認為，這一比例預想是在80%左右。但各族裔社區接種比例有差距，如非裔社區僅有38%的居民至少接種一劑疫苗，西裔社區是42%，而白人居民是60%，亞裔 社區是68%。

從接種疫苗年齡段看，65歲至79歲居民接種至少一劑疫苗的比例是86%，80歲以上是73%。年輕群體中，16歲至17歲，比例是34%；18歲至29歲，比例是45%；30歲至49歲時54%；50歲至64歲是65%。費若表示，洛縣目前有疫苗接種地點755個，而且所有接種地點包括流動接種站都無需提前預約。她說，要讓民眾在社區接種疫苗變得更容易、更簡單。

目前，洛縣每日新增死亡在個位數，總數超過2萬4000例，感染者總數超過123萬5700例。根據州府統計，洛縣感染入院病患374例，包括加護病房重症79例。