洛縣居民打疫苗積極性降低 群體免疫目標推遲到7月下旬

圖為打疫苗示意圖。(美聯社)

隨著洛杉磯縣新冠疫苗 接種步伐的放緩，公共衛生官員10日表示，想要達到所謂的群體免疫，可能需要比原先預計稍長的時間。數據顯示亞裔 接種疫苗普及率最高，非裔最低，老年人接種率最高，年輕人較低。

原本在疫苗接種工作的早期，衛生官員估計該縣大部分人口將在6月底接種疫苗。公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）10日對記者說，該縣現在預計到7月中旬至下旬才會出現一些「社區免疫」。

費若表示目前當局每周向洛縣 居民施打約40萬劑疫苗，若想要達到所有16歲及以上的洛縣居民中的80％都已接種的水平的話，大約還有200萬以上的第一劑疫苗需要施打。按照目前的速度，預計洛縣在7月中下旬才能達到這個水平。但這一假設需要保持每周至少有40萬人接種，這包括第一劑和第二劑。

費若指出，近幾週來民眾對疫苗的需求大幅下降，現在的工作重點集中在難以觸及的社區，並擴大了流動診所，以期通過讓疫苗站更容易到達的方式，來吸引一直沒來接種疫苗的人群。

群體免疫的概念仍然是一個不確定的目標，費若再次指出目前尚不清楚究竟需要多少百分比的居民才能真正達到群體免疫，但對這一數字的假設目前繼續保持在80％左右。想要達到該水平，就需要提高某些社區的疫苗接種率。據10日提供的數據，洛縣只有38％的黑人居民接種了至少一劑疫苗，而拉丁裔居民中有42％。相比之下，白人居民佔60％，亞裔佔68％。

若按年齡查看，老年人具有最高的接種率，65至79歲的居民中至少有86％的人接種，其中73％都是80歲以上的居民。但最年輕的居民接種率最低，16歲和17歲的居民接種比率僅為34％，而18至29歲的居民有45％接種，30至49歲的居民有54％接種，50至64歲的居民有65％接種。

當局再次強調，洛縣目前有755個地點提供疫苗，洛縣和洛市運營的所有疫苗站，包括流動和社區疫苗站，都不需要提前預約即可施打。