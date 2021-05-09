洛縣電子版疫苗証 無法做為疫苗護照使用

Healthvana給民眾提供電子紀錄用來證明接種過疫苗。（網路圖片）

在洛杉磯 縣接種了疫苗 的民眾目前可獲得新冠疫苗的電子版記錄證明，並可下載到蘋果 手機中。不過負責該平台的公司表示，該電子紀錄可以用來證明接種過疫苗，但並不是可掃描的「疫苗護照」。

據KTLA報導，負責該平台的健康門戶網站Healthvana指出，這一數字記錄已經發送給了洛杉磯縣的200多萬民眾，該網站也向一些民眾發送其新冠病毒測試結果。在注射疫苗後，Healthvana會發送短信和電子郵件，內有疫苗記錄的鏈接。鏈接的頁面提示用戶輸入其姓名和生日，然後單擊就可將電子版記錄添加到他們的蘋果錢包應用（Apple wallets）中，就像購買飛機票或音樂會門票一樣。

記錄中列出了姓名、接種的疫苗類型、每次接種的日期，並包括洛杉磯縣的印章和二維碼。

但若是掃描二維碼，則會轉到Healthvana網站上的靜態信息頁面，而非持有人的個人紀錄頁面。因此無法通過掃碼來驗證疫苗接種證明，例如紐約的Excelsior Pass應用程序的那種效果。

Healthvana首席執行官Ramin Bastani表示不認為這是疫苗護照，而是將其視為受HIPAA保護的病歷。不過他也表示如果有需要，也可以將該證明展示給任何人。