我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3270萬人確診 45.8%已接種一針

報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

洛縣電子版疫苗証 無法做為疫苗護照使用

記者李雪／綜合報導
Healthvana給民眾提供電子紀錄用來證明接種過疫苗。（網路圖片）
Healthvana給民眾提供電子紀錄用來證明接種過疫苗。（網路圖片）

洛杉磯縣接種了疫苗的民眾目前可獲得新冠疫苗的電子版記錄證明，並可下載到蘋果手機中。不過負責該平台的公司表示，該電子紀錄可以用來證明接種過疫苗，但並不是可掃描的「疫苗護照」。

據KTLA報導，負責該平台的健康門戶網站Healthvana指出，這一數字記錄已經發送給了洛杉磯縣的200多萬民眾，該網站也向一些民眾發送其新冠病毒測試結果。在注射疫苗後，Healthvana會發送短信和電子郵件，內有疫苗記錄的鏈接。鏈接的頁面提示用戶輸入其姓名和生日，然後單擊就可將電子版記錄添加到他們的蘋果錢包應用（Apple wallets）中，就像購買飛機票或音樂會門票一樣。

記錄中列出了姓名、接種的疫苗類型、每次接種的日期，並包括洛杉磯縣的印章和二維碼。

但若是掃描二維碼，則會轉到Healthvana網站上的靜態信息頁面，而非持有人的個人紀錄頁面。因此無法通過掃碼來驗證疫苗接種證明，例如紐約的Excelsior Pass應用程序的那種效果。

Healthvana首席執行官Ramin Bastani表示不認為這是疫苗護照，而是將其視為受HIPAA保護的病歷。不過他也表示如果有需要，也可以將該證明展示給任何人。

疫苗 洛杉磯 蘋果

上一則

無需預約 洛杉磯市所有疫苗站將全面開放 下班後也可打

下一則

洛縣疫情反覆 9日增248確診

延伸閱讀

無需預約 洛杉磯市所有疫苗站將全面開放 下班後也可打

無需預約 洛杉磯市所有疫苗站將全面開放 下班後也可打
每日接種人數下降 聖縣加開疫苗站

每日接種人數下降 聖縣加開疫苗站
日本設大型接種疫苗中心 東京單日可施打萬人

日本設大型接種疫苗中心 東京單日可施打萬人
白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安
復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑
疫苗專利讓渡美吹皺春水 原委一次看懂

疫苗專利讓渡美吹皺春水 原委一次看懂

熱門新聞

調查顯示仍有17%的人首選嬌生疫苗。（unsplash.com）

打疫苗調查：17％美國人仍選嬌生 35％選輝瑞

2021-05-04 19:36
拜登總統4日更新全美接種疫苗進度，要求在7月4日國慶日前全美接種要達到70%，以讓全美恢復正常。(美聯社)

拜登新目標：國慶前1.6億人完成接種 70%至少打一劑

2021-05-04 20:06
洛縣疫情好轉，人們開始更多的戶外活動和就餐。（記者張宏／攝影）

洛縣進黃色層級 管制鬆綁 餐廳、健身中心提高到50%

2021-05-08 21:08
加拿大政府5日宣布，輝瑞藥廠(Pfizer)及德國合作廠商BioNTech研發新冠疫苗，可供12歲至15歲青少年施打。路透

輝瑞疫苗獲加拿大授權 供12歲至15歲青少年使用

2021-05-05 11:42
輝瑞藥廠7日正式向美國食藥管理局 (FDA) 申請疫苗批准。（本報檔案照）

輝瑞率先向FDA申請疫苗認證

2021-05-07 15:56
紐約時報報導分析，經過新冠疫情衝擊之後，未來幾個月各行各業即將全面重啟，如今雇主不得不面對的難題是，能否規定員工進辦公室上班前，必須完成新冠疫苗接種。美聯社

紐時：強迫員工打疫苗恐挨告 多數雇主只敢鼓勵

2021-05-07 12:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算

美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算
「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大

「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大
拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領

拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領
美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器

美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器
馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣

馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣