洛縣電子版疫苗証 無法做為疫苗護照使用
在洛杉磯縣接種了疫苗的民眾目前可獲得新冠疫苗的電子版記錄證明，並可下載到蘋果手機中。不過負責該平台的公司表示，該電子紀錄可以用來證明接種過疫苗，但並不是可掃描的「疫苗護照」。
據KTLA報導，負責該平台的健康門戶網站Healthvana指出，這一數字記錄已經發送給了洛杉磯縣的200多萬民眾，該網站也向一些民眾發送其新冠病毒測試結果。在注射疫苗後，Healthvana會發送短信和電子郵件，內有疫苗記錄的鏈接。鏈接的頁面提示用戶輸入其姓名和生日，然後單擊就可將電子版記錄添加到他們的蘋果錢包應用（Apple wallets）中，就像購買飛機票或音樂會門票一樣。
記錄中列出了姓名、接種的疫苗類型、每次接種的日期，並包括洛杉磯縣的印章和二維碼。
但若是掃描二維碼，則會轉到Healthvana網站上的靜態信息頁面，而非持有人的個人紀錄頁面。因此無法通過掃碼來驗證疫苗接種證明，例如紐約的Excelsior Pass應用程序的那種效果。
Healthvana首席執行官Ramin Bastani表示不認為這是疫苗護照，而是將其視為受HIPAA保護的病歷。不過他也表示如果有需要，也可以將該證明展示給任何人。
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