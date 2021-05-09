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無需預約 洛杉磯市所有疫苗站將全面開放 下班後也可打

記者李雪／綜合報導
洛市所有疫苗站將全面開放無需預約。（洛杉磯縣衛生局提供）
洛市所有疫苗站將全面開放無需預約。（洛杉磯縣衛生局提供）

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）宣布，從10日（周一）開始，洛杉磯將在其所有市營疫苗站提供免預約的新冠疫苗接種，另開設兩家新的夜間診所，以擴大疫苗的接種範圍。

洛市準備連續第二周接種高達25萬多劑疫苗。市府上周將施打時間增加到一周六天，並開始在一些步行和移動地點提供免預約施打。本周洛杉磯將在周一至周六繼續運營其固定疫苗站，並將在其所有得來速（drive-through）地點添加免預約選項，這些地點包括Crenshaw Christian、Hansen Dam和道奇球場。民眾可在市府官網上尋找距離最近的疫苗站，網址為coronavirus.lacity.org/GetVaccinated。

此外，洛市如今還在上午8點至下午8點在皮爾斯學院（Pierce College）和洛杉磯西南學院（L.A. Southwest College）開設大規模疫苗站。上周洛市開放了第一家夜間疫苗站後，下午2點之後來打的人，其中62%都是打的首劑，因此市府在洛杉磯南部的Green Meadows Recreation Center，將設置第三家夜間流動疫苗站，會從上午9點至晚9點開放，特別提供給白天要工作的上班族人群。

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