華裔醫護回顧戰「疫 」 考驗人性

上海交通大學南加校友會8日舉辦交大125周年校慶線上活動，加州凱撒醫療機構一線護士長顏嫣慧回憶一年多的抗疫經歷。（Zoom截圖）

新冠疫情 一周年，上海交通大學南加校友會8日舉辦交大125周年校慶線上活動，六名來自醫護一線的交大校友回憶過去一年的抗疫經歷，大家感慨疫情是對人性和人情的考驗，很多醫護遭受心理創傷，同時呼籲大家依然要謹慎對待疫情。

南加凱撒醫院的生命樹。（顏嫣慧提供）

加州 凱撒醫療機構一線護士長顏嫣慧感慨萬千，她表示，在醫院角落有一棵生命樹，上面掛著逝去人們的名字，她每天經過就想起這一年多發生的事像一場夢，慶幸的是大家都活過來了。疫情最嚴重的時候，醫院就像有軌電車，每天病人心率的聲音此起彼伏。因為感染病毒，病人心率很快，還有很多人心臟被感染，她需要給病人不斷調節氧氣。很多病人要像青蛙一樣趴著或跪著來減輕呼吸困難，很多年輕病人一邊趴著一邊玩手機，他們都不知道自己的生命快要走到盡頭。

她說，醫護們盡了最大努力，但還是無法救回某些人的生命，大多數家屬不滿質疑醫護。也有很多新冠病人家屬送來食物，但是沒人敢碰。醫院停屍房很小，很多遺體停在貨櫃車上，一停就要好幾個月。其中一個抬屍工人的哥哥因為感染去世，遺體就停放在貨櫃車上。他每次搬運遺體的時候就會看到哥哥的遺體，那場面讓人心酸。

顏嫣慧表示，每天24小時包得嚴嚴實實很不容易，因為工作量巨大，不少醫護人員倒下，還有很多醫護因為過度疲勞發生車禍。她的同事回家直接撞到車庫門上才驚醒。這場疫情讓很多醫護人員遭受心理創傷，留有創傷後遺症。這場疫情，看人性人情和每個人的自律程度，故事多到幾天幾夜講不完。群聚就是最大的感染源頭，打疫苗 是目前唯一的方法。

很多人好奇疫苗是否能混打？內科臨床醫師黃鸝表示，如在中國打了疫苗或曾經得過新冠，CDC建議起碼要間隔三個月以上再接種其他疫苗。最好的辦法是到診所檢測抗體濃度，如濃度還是很高不一定打；如濃度不高，可以打。有慢性病的人更需要打，如在服用免疫抑製劑的人，疫苗反應不那麼強，即使打了疫苗也需要周全防護。