洛縣進黃色層級 管制鬆綁 餐廳、健身中心提高到50%

洛縣疫情好轉，人們開始更多的戶外活動和就餐。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣衛生局官員表示，洛縣 7日達到疫情 以來住院病患最低五天的平均水平。截至7日，五天平均每日住院治療人數下降至389人。疫情管控進入黃色層級，業務限制更寬鬆。

目前，有376名洛磯縣民因新冠住院治療，其中22％的病人在重症監護病房。8日，洛縣還確認20例新增死亡病例和415例新增感染病例。目前洛縣死亡總數為2萬3995例，陽性病例為 123萬5422例。截至上周，洛縣39%的居民已完成疫苗 接種，65歲以上的居民有67%接種了疫苗，16歲到64歲的接種率為33%，其中西裔和非裔的疫苗接種率最低。根據6日的統計，非裔族群16歲到29歲年齡段接種率只有18%。

洛縣6日正式放寬與新冠相關的業務限制，並進入加州限制最小的黃色等級。達到黃色等級要求新冠發病率每10萬居民低於兩例，並連續保持兩個星期。

進入黃色層後，大多數企業可允許更寛鬆的容量限制。據縣政府的指導方針，健身中心、釀酒廠可將室內容量從目前的25％提高到50％。酒吧室內可容納25％。道奇體育場（Dodger Stadium）等戶外場所的容量可從目前的33％提高到67％，遊樂園可容納35％的遊客，之前比率為25％。

在室內，餐廳容量保持在50％，但是允許餐廳、酒吧和釀酒廠，在室內和室外打開電視機。新規定還將允許在餐廳、酒吧、啤酒廠和釀酒廠進行戶外現場娛樂活動。