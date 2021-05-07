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紐時：強迫員工打疫苗恐挨告 多數雇主只敢鼓勵

記者顏伶如／綜合報導
紐約時報報導分析，經過新冠疫情衝擊之後，未來幾個月各行各業即將全面重啟，如今雇主不得不面對的難題是，能否規定員工進辦公室上班前，必須完成新冠疫苗接種。美聯社
紐約時報報導分析，經過新冠疫情衝擊之後，未來幾個月各行各業即將全面重啟，如今雇主不得不面對的難題是，能否規定員工進辦公室上班前，必須完成新冠疫苗接種。美聯社

屬於員工私人領域的宗教信仰、健康狀況，向來是美國雇主避免碰觸的敏感話題，例如女職員是否懷孕或哺乳、員工是否免疫功能不全等。紐約時報報導分析，經過新冠疫情衝擊之後，未來幾個月各行各業即將全面重啟，如今雇主不得不面對的難題是，能否規定員工進辦公室上班前，必須完成新冠疫苗接種。

聯合航空公司(United Airlines)執行長柯比(Scott Kirby)今年1月在員工大會上說，希望旗下9萬6000名全體員工都能去打疫苗，因為這麼做是對的，也呼籲其他航空業者跟進。四個月過後，並沒有其他大型航空公司做出類似宣布，聯航也未強制規定員工必須打疫苗。

報導分析，雇主強迫員工打疫苗可能惹來官司，遭到員工指控侵犯個人隱私，以「老大哥」(Big Brother)手段控制員工私人生活。

哥倫比亞大學(Columbia University)公共政策教授蘿拉‧柏多(Laura Boudreau)指出，從法律角度來看，美國雇主可以強制規定員工打疫苗，並為宗教及健康因素安排權宜措施，讓政策變得讓人較能接受，但實際上卻很少雇主制定強制規定，因為稍有不慎，公司名譽極可能因此受損。

勞工聘顧問題律師布拉利(Douglas Brayley)說，雇主如果宣布員工必須打疫苗，在執行層面可能遇到許多困難，「倘若一成員工堅持不願配合怎麼辦？雇主將會全數開除嗎？」他也說，如果公司裡位高權重的主管不願打疫苗，公司是否秉公處理祭出罰則，同樣也是雇主必須衡量的後果。

布拉利表示，一旦思考強迫員工打疫苗可能衍生的各種後果，雇主就開始變得緊張。他指出，如果宣布規定之後，執行時卻有厚此薄彼的差別待遇，極可能觸犯職場不平等待遇(unfair treatment)的法律問題。

另一方面，公司一旦強迫規定員工打疫苗，就要承擔員工打了疫苗之後可能出現的副作用或健康狀況。

新海芬大學(University of New Haven)健康管理及政策中心主任明格斯(Karl Minges)分析，如果員工打疫苗後的一年或兩年裡，發生了任何不良健康後果，雇主可能因此在法律上遭到究責。

為了避免引發法律爭議，許多雇主以鼓勵取代強迫規定。美國鐵路公司(Amtrak)支付兩小時上班工資，給出示打疫苗證明的員工。義大利連鎖餐廳「橄欖園」(Olive Garden)母公司達登集團(Darden)，則為時薪制員工提供每接種一劑疫苗兩小時薪水，但強調並未規定強迫打疫苗。

目標超商(Target)對所有在目標超商附設CVS連鎖藥局接種新冠疫苗的員工及一般消費者，一律提供5元折價券。

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