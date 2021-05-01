疫苗接種遇瓶頸民眾顧慮多 專家說打比不打安全太多

從三個月前一針難求，到目前演變成供過於求，新冠疫苗 施打推進近期出現瓶頸。在連續兩周疫苗供應過剩的同時，預約人數也對半下降。民眾一方面擔心疫苗副作用，另一方面指望從先打的人群中獲得全體免疫。專家則呼籲，在全球部分地區再爆疫情和變種病毒層出不窮的非常時期，疫苗幾乎是保護自己和家人安全的唯一利器，施打需爭分奪秒。

南加大中國留學生 高同學的親戚，月前好不容易為他爭取到疫苗注射的機會，但高同學始終婉拒，理由一是擔心副作用，看看別人情況再說；二是反正在家不出門，相信病毒不會找到自己身上。當時一針難求的疫苗，現在卻拱手讓人。

洛杉磯 縣公共衛生局近期的疫苗注射推展情況顯示，過去兩周，洛杉磯地區預約疫苗注射人數急劇下降，前後兩周各地預約打針人數相差一半。數月來號稱全國最大的道奇球場疫苗注射中心，也將在本月底關閉。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）周末表示，非常理解民眾在下決心接受疫苗之前需要觀察時間以及更多信息。尤其是數月以來由於疫苗供應不足，打疫苗需要排隊等候，而現在疫苗供應充足，民眾則需要一個瞭解的過程。洛杉磯縣已從4月底開始，在八個地區設立了不用預約的疫苗注射站，方便民眾隨時打針。

根據聯邦疾病控制中心數據，加州人接受疫苗的程度高於全國許多州，大約只有11％的加州人對疫苗注射猶豫不決，這一比率低於除麻薩諸塞州、佛蒙特州、康奈迪克和夏威夷州四州以外的所有州。