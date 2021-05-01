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加州成為全美新冠病毒感染率最低州

記者王若然／洛杉磯報導
加州成為感染率全美最低的州。（Getty Image）
加州成為感染率全美最低的州。（Getty Image）

美國新冠疫情出現反撲趨勢，確診和住院人數不斷攀升，目前平均每天有6萬3000新增確診人數，與去年7月中旬相近。然而，在新冠疫情第四次反撲中，加州卻得以倖免，成為美國確診率最低的州。有專家稱，或許與加州前幾波疫情中導致的大範圍群體免疫有關。

根據CDC5月1日公佈的數據，加州過去一周的平均感染率，每10萬居民僅有27人，為美國確診率最低的州。而全美的平均感染率為每10萬居民有106.5人感染，尤其密西根州（Michigan）每十萬居民有299.1人感染。迄今，加州穩居全美感染率最低州已經超過一周。

流行病學專家黃重德表示，其中原因還沒有定論，新增病例較以往確實少很多。舉例說，南加華人區某醫院新冠疫情嚴重時期，一天最多能接到50個新增患者，而現在該醫院的新冠病人還不到五個。

美以美醫院傳染病學專家江華分析，「主要原因在於去年年底和今年年初加州的大疫情，造成了自然感染後形成的一個相當大的免疫群體。在普遍的疫苗接種後，更擴大了群體免疫的範圍。」

黃重德表示，美國出現第四波疫情反撲，其中一個重要原因是變種病毒的傳播力更強，比普通病毒傳播力高出1.5倍。例如，洛杉磯時報近日一篇報導指出，變種病毒佔了佛羅里達州40%的新增病例，加州則是30%。加州雖然也有變種病毒，但防控較好。他說，加州政府比較鼓勵民眾戴口罩，保持社交距離，勤洗手等。

江華也表示，新冠病毒在出現B.1.429和B.1.427的變異株後，尚未发現有更新的變異株，這也是疫情較為穩定的一個因素。

加州疫苗接種進度喜人也成為加州得以倖免第四波疫情的原因。據加州政府官網1日數據，加州有近40%民眾完成了疫苗注射。另外，加州政府對重啟經濟有清晰的規畫和標準，分成四個不同階段，每階段按照確診人數等標準劃分。目前包括洛杉磯縣在內的38個縣處於倒數第二的橙色等級，三個縣處於經濟活動最寬鬆的黃色等級，17個位於相對嚴峻的紅色等級。

最後，黃重德認為天氣逐漸變暖，以及加州較溫熱的氣候，可能也是病毒傳播率下降的一個原因。不過至今對於加州確診率如此低的原因未有定論。他說，目前來看加州民眾防疫做得很好，希望大家繼續遵守防疫準則，打了疫苗針的民眾出門也應該戴口罩。疫苗對於結束疫情很重要，能否實現群體免疫，需要大多數人接種疫苗。他鼓勵尚未接種的民眾去打針，越多人接種就可能越早結束疫情。在未來，政府也要特別警惕境外輸入的病例，如果太早恢復通航，恐將從境外帶來大量病例。

加州 疫情 疫苗

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