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CDC對加州等五州調查 疫苗副作用多半源自焦慮

編譯組／綜合報導
新冠疫苗接種後的後遺症很可能源自於害怕打針。（美聯社）
新冠疫苗接種後的後遺症很可能源自於害怕打針。（美聯社）

聯邦疾病管制暨預防中心（CDC）最近對包括加州在內的五個州分析發現，接種新冠疫苗後出現的後遺症多半源自焦慮心態，而非是疫苗本身所造成。專家說。這些短期的現象包括頭暈、昏倒等等，其實不管哪一種疫苗的接種都會出現，背後原因都是很多民眾害怕打針。

這項研究的關鍵性在於，回報相關狀況的並非只是大型接種場所，而是長期接觸患者本人的當地診所。感到不適現象的接種者，有25%過去接種其他疫苗時也曾出現類似狀況。這份調查的時間為4月7日至9日，包括加州、科羅拉多、喬治亞、愛荷華與北卡等地的診所，而進行談話與回報的都是診所人員。

接種後不適的64人中，有些出現頭暈、昏倒，有些則是噁心或嘔吐，少數個案則出現心跳加速、胸痛與其他現象，但都不嚴重。專家說。因為害怕打針而出現不適的人之中，很多都是接種一劑式的嬌生疫苗（J&J），因為他們以為挨一針就沒事了，反而因為累積太多情緒，反而在接種時更容易出現生理反應。

疾管中心的疫苗安全副主任與報告撰寫人之一的島袋（Tom Shimabukuro）就說，上述焦慮心態因為很多診所大肆宣傳他們專打一劑式嬌生疫苗而更為普遍，更何況很多人原本就害怕打針。另一項調查顯示，大家理所當然以為只有柔弱少女會害怕打針，但事實上害怕打針的成人約在10%至15%之間。

之前在2009年的流感疫苗接種時就曾出現類似狀況，許多人因為緊張而導致身體不適，更可能因為前一名接種者的不良反應而引發連鎖反應。雖然嬌生疫苗確實出現至少17例的血栓情形，但是其他30萬名接種者的不適反應多為肌肉痠痛、疲累、頭疼、發冷與噁心。

 

流感疫苗 嬌生 加州

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