我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

印度染疫新增病例再創新高 全球確診突破1.5億例

南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據

記者邵敏／綜合報導
南加橙縣婦女接種第二劑莫德納疫苗兩天後死亡。（abc7視頻新聞截屏）
南加橙縣婦女接種第二劑莫德納疫苗兩天後死亡。（abc7視頻新聞截屏）

南加州橙縣一名婦女，在接種第二劑莫德納（Moderna）疫苗兩天後死亡，縣驗屍官辦公室對此事展開調查。

去世女子名叫Griselda Flores，今年62歲，家人稱Flores在接種疫苗前身體非常健康，突如其來的死亡讓家人感到震驚，無法接受。

死者的兒子Richard Cardenas說，母親Flores是一位健康、外向、勤奮的好母親和好祖母，4月14日那天，母親在橙縣一家CVS接種了第二劑莫德納疫苗，之後發生強烈的副作用，全身發冷、身體疼痛以及發燒等症狀。

據Cardenas回憶，母親Flores當時看上去臉色蒼白，一直說很累，只想回家睡覺。過了兩天，家人發現Flores死在自家的房間內。

Cardenas說：「我現在非常擔心新冠疫苗的安全，我母親死了，不知道還有多少人會因此死亡，同樣的事件不止發生在我母親一人身上。」

橙縣助理驗屍官Brad Olsen表示，目前他們正在調查幾起與接種新冠疫苗有關的死亡案件，全都是在接種疫苗後一到三天內死亡。他說：專家要做進一步的毒理學和微生物研究，並要結合死者以往的醫療記錄，判斷他們是否存在潛在的健康狀況。 「我們目前沒有找到任何證據，表明疫苗和死亡有直接關係。」

Olsen表示，他們手中的案子最早可追溯到今年一月份，死者包括男性和女性，都是在接種莫德納（Moderna）疫苗或輝瑞(Pfizer)疫苗後死亡。進一步的研究結果可能會在死亡後三個月出現，甚至更長。

Olsen說：「如果在死亡調查過程中，發現任何會導致公共衛生或公共安全問題的事情，我們將立即通過橙縣醫療保健合作夥伴發出警報。」

聯邦疾病防治中心(CDC)的數據顯示，美國接種疫苗的人群中，每10萬人中死亡人數不到2名，目前調查未發現接種疫苗可直接導致患者死亡。如果感染新冠病毒，每10萬例中有1660例死亡病例。

疫苗 橙縣 莫德納

上一則

洛杉磯疫苗接種需求放緩 道奇體育場將關閉

延伸閱讀

印度5月起開放所有成年人接種疫苗

印度5月起開放所有成年人接種疫苗
錯過第二劑疫苗？專家：首劑後8至12周打第二劑都有效

錯過第二劑疫苗？專家：首劑後8至12周打第二劑都有效
全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測
75歲老翁接種疫苗 邀友歡慶重獲自由…染疫亡

75歲老翁接種疫苗 邀友歡慶重獲自由…染疫亡
注射疫苗免預約 洛縣允許隨到隨打

注射疫苗免預約 洛縣允許隨到隨打
新州6大型疫苗站免預約接種 解禁腳步不輸紐約

新州6大型疫苗站免預約接種 解禁腳步不輸紐約

熱門新聞

CDC新指南，若是完全接種，外出騎車健行等可不戴口罩。(Getty Images)

CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩

2021-04-27 12:59
俄州民眾對戴口罩已感到厭煩，該州15個郡面臨「極度危險」的情況，七天平均住院率增加37%。(美聯社)

美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

2021-04-29 06:58
完全接種疫苗好處多，但仍不可掉以輕心。（unsplash.com）

怎樣才算是完全接種疫苗？完全接種疫苗好處多多

2021-04-27 16:01
疾管中心指出，兩劑疫苗間隔6周施打並無問題。美聯社

錯過第二劑疫苗？專家：首劑後8至12周打第二劑都有效

2021-04-30 12:05
圖：pixabay

接種疫苗後舉杯慶祝？ 淺嘗即可 過量恐加重副作用

2021-04-27 12:28
據統計洛縣有27萬多人，沒有按期接種第二劑疫苗。（LA-USC醫療中心官網）

洛縣疫情已達黃色級標準 將放寛防疫限制

2021-04-28 00:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
情報總監：台獨強化 讓挑戰日益嚴重

情報總監：台獨強化 讓挑戰日益嚴重
台海煙硝恐釀災 經濟學人：台灣是全球最危險

台海煙硝恐釀災 經濟學人：台灣是全球最危險

紐約仇恨亞裔犯罪又2起 女子在地鐵被毆倒地

紐約仇恨亞裔犯罪又2起 女子在地鐵被毆倒地
「棄台論」再起？美學者：台灣非美重要利益

「棄台論」再起？美學者：台灣非美重要利益
最富有1%提升最高所得稅率…門檻敲定 「拜登承諾未變」

最富有1%提升最高所得稅率…門檻敲定 「拜登承諾未變」