錯過第二劑疫苗？專家：首劑後8至12周打第二劑都有效

疾管中心指出，兩劑疫苗間隔6周施打並無問題。美聯社

美國 疾病管制暨預防中心(CDC)日前公布統計指出，約有500萬名美國人錯過了原本預約的第二劑輝瑞(Pfizer)或莫德納 ( Moderna)新冠疫苗 接種，至於沒打第二劑疫苗的具體原因為何，專家目前則無法確知。約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彭博公共衛生學院(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)國際衛生學教授安娜‧杜賓(Dr. Anna Durbin)指出，第二劑疫苗一定要打，如果在接種第一劑疫苗的8周或12周之後才打施打第二劑，還是會得到很好的效果。

暑假即將來臨，不少民眾開始計畫出遊，越來越多學生已回到校園上課，公共衛生專家表示，錯過第二劑疫苗的民眾如果想要補打，為時不晚。

杜賓接受美國廣播公司(ABC)訪問時說：「第二劑疫苗一定要去打。」她表示，第二劑疫苗對於對病毒產生抵抗力具有「提升效應」(boost response)，如果在第一劑疫苗接種之後的8周或12周才打第二劑，「還是可以得到非常好的效果。」

為什麼高達500萬人錯過打第二劑疫苗，專家到目為止仍無法掌握確切因素。輝瑞疫苗兩劑之間應隔3周接種，莫德納疫苗兩劑之間則間隔4周。疾管中心指出，兩劑疫苗間隔6周施打並無問題。

貝絲以色列女執事醫學中心(Beth Israel Deaconess Medical Center)病毒學及疫苗研究中心主任巴洛克(Dan Barouch)說：「有些民眾是因為突然發生一些狀況，有些人則是因為上班無法請假。」

阿拉巴馬疫苗研究中心(Alabama Vaccine Research Center)主任、阿拉巴馬州立大學布明罕校區(University of Alabama at Birmingham)醫學系教授高佛特(Paul Goepfert)則表示，越來越多民眾擔心疫苗副作用嚴重，因此可能選擇不打第二劑。

杜賓說，錯過第二劑的狀況並非只出現在新冠疫苗，而是所有需要多劑施打的疫苗通病。

巴洛克指出，就算兩劑疫苗施打時間已經超過原本的建議時間，去打第二劑還是可以得到非常有益的結果。

高佛特說，根據既有的醫學研究資料，接種第一劑疫苗之後，人體免疫系統中的記憶B細胞(memory B-cells)與T細胞(T-cells)產生抵抗力的時間可以撐得夠久，就算應該接種第二劑的時間已經過錯也一樣。他指出，這些細胞的主要功能就是發揮長久的抵抗力，因此當它們接收到第二劑疫苗時，又可以馬上行動，再度出現抗體反應。

杜賓表示，應該接種第二劑卻沒打的民眾，時間拖得越久，曝露於新冠病毒的風險就隨之增加。她說，可能發生的狀況是，在第一劑與第二劑施打期間感染了新冠病毒。